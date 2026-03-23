Un avocat, găsit vinovat de escrocherie. Anterior, el a mai fost condamnat pentru o infracțiune similară

La 23 martie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe un avocat de escrocherie. Instanța a dispus o pedeapsă cu amendă în valoare de 65 000 lei, fiind privat de dreptul de a exercita activitate legată de gestionarea sau administrare bunurilor materiale pe un termen de 3 ani. În plus, a fi încasată din contul inculpatului suma de 29 460 de lei, cu titlu de prejudiciu material, și suma de 5 000 de lei, cu titlu de prejudiciu moral, se arată într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA).

Potrivit probelor acumulate, avocatul ar fi indus intenționat în eroare o clientă și pe soțul acesteia, susținând în mod fals că, pentru o apărare eficientă, ar fi necesară efectuarea mai multor expertize judiciare.

„Sub acest pretext, avocatul ar fi solicitat și ar fi primit bani, invocând necesitatea unei expertize IT, a unor expertize separate asupra serverului și a programului informatic, precum și a unei expertize dactiloscopice. Mai târziu, a continuat inducerea în eroare, afirmând că expertizele ar fi fost deja efectuate și că ar fi avut rezultate favorabile, pretinzând totodată existența unor cheltuieli suplimentare. Însă, în realitate, sumele de bani solicitate ar fi fost însușite de avocat, care, în acest mod, ar fi sustras de la client suma de peste 29 000 de lei”, explică PA.

Deși inculpatul a pledat nevinovat pe parcursul procesului, instanța a stabilit vinovăția acestuia. În privința sa a fost menținută măsura preventivă „obligarea de a nu părăsi țara”, până la rămânerea definitive a sentințe. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.