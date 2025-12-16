Un avocat, candidat din partea societății civile în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor nu a promovat evaluarea externă

Avocatul Denis Lesnic, candidat din partea societății civile la funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor, nu a promovat evaluarea externă desfășurată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, anunță marți, 16 decembrie, Comisia.

Potrivit concluziilor Comisiei, candidatul nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de Legea nr. 26/2022, în temeiul căreia a fost realizată procedura de evaluare.

Decizia a fost adoptată cu majoritatea voturilor celor nouă membri ai Comisiei. Membrii Scott Bales, Andrei Bivol și Lavly Perling au formulat opinii separate, care însoțesc decizia.

Atsfel, decizia a fost transmisă candidatului și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în calitate de organizator al concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante în cele două colegii specializate ale judecătorilor.

Avocatul a fost audiat de Comisie pe 17 septembrie.