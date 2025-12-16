Un avocat a fost trimis pe banca acuzaților pentru escrocherie: „Ar fi sustras de la client suma de peste 29 de mii de lei”

Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un avocat este învinuit de comiterea infracțiunii de escrocherie. Potrivit probelor acumulate, avocatul, profitând de calitatea sa profesională și de încrederea acordată, ar fi indus intenționat în eroare clienta și soțul acesteia, susținând în mod fals că, pentru o apărare eficientă, ar fi necesară efectuarea mai multor expertize judiciare, comunică PA.

Sub acest pretext, avocatul ar fi solicitat și ar fi primit bani, invocând necesitatea unei expertize IT, a unor expertize separate asupra serverului și a programului informatic, precum și a unei expertize dactiloscopice.

„Mai târziu, a continuat inducerea în eroare, afirmând că expertizele ar fi fost deja efectuate și că ar fi avut rezultate favorabile, pretinzând totodată existența unor cheltuieli suplimentare. Însă, în realitate, sumele de bani solicitate ar fi fost însușite de avocat, care, în acest mod, ar fi sustras de la client suma de peste 29 000 de lei”, potrivit PA.

Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția și a refuzat să facă declarații. Cauza penală a fost transmisă spre examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Anterior, avocatul a mai fost condamnat pentru o infracțiune similară.

Pentru infracțiunea de escrocherie, Codul penal prevede o pedeapsă cu amendă în mărime de la 42 500 la 67 500 de lei sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.