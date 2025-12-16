Aviz critic emis de Comisia de la Veneția privind crearea PACCO: „Ar putea genera blocaje în investigarea dosarelor”

Comisia de la Veneția a publicat un aviz referitor la comasarea Procuraturilor Anticorupție (PA) și cea pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), prin desființarea procuraturilor specializate, ar putea genera blocaje în investigarea dosarelor de corupție și crimă organizată și ar putea submina independența procurorilor, constată Comisia.

Potrivit Comisiei de la Veneția, informațiile disponibile nu arată că desființarea acestor instituții ar spori eficiența luptei împotriva corupției sau a infracțiunilor hibride, iar îndepărtarea procurorilor specializați ar putea, dimpotrivă, slăbi aceste eforturi.

Comisia de la Veneția, Direcția Generală Drepturile Omului și Statul de Drept (DGI) recomandă ca opțiunea de a menține structura existentă – și anume cele două procuraturi specializate existente – să fie luată în considerare în mod corespunzător.

Comisia de la Veneția și DGI recomandă, de asemenea, efectuarea unor evaluări suplimentare înainte de a propune înființarea PACCO.

Aceste evaluări ar trebui să determine, la nivel intern și printre altele: nivelurile actuale de performanță ale PA și PCCOCS, investițiile financiare necesare pentru a spori eficiența acestora, dacă este necesară o revizuire sau o realocare a competențelor lor existente; potențialele economii și implicațiile cost-beneficiu legate de înființarea PACCO, riscurile juridice și logistice asociate cu procedura de înființare PACCO și dacă restructurarea propusă este justificată în lumina acestor constatări.

Proiectul privind crearea PACCO a fost aprobat, în prima lectură, la începutul lunii februarie 2025. Potrivit autorilor, în acest fel, dosarele de corupție vor fi gestionate mai eficient.

Cronologia fuziunii PCCOCS și PA

Despre „consolidarea arhitecturii instituționale a organelor responsabile de combatere a corupției” s-a discutat la ședința Consiliul Suprem de Securitate (CSS), 20 ianuarie. Atunci, ZdG, citând surse, a scris că Procuratura Anticorupție (PA) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) ar urma să fie lichidate. În locul celor două procuraturi urma să se discute despre crearea unei noi instituții. Totuși, președinția nu anunță despre lichidarea instituțiilor.

Ulterior, pe 23 ianuarie, Maia Sandu a discutat „necesitatea de a întări arhitectura instituțională a organelor responsabile de combaterea corupției” la întâlnirea cu cu ambasadorii statelor europene și ai țărilor membre ale formatului G7, inclusiv SUA, Canada și Japonia, acreditați în R. Moldova.

Fosta ministră a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a anunțat la data 29 ianuarie 2025, într-un briefing de presă, fuziunea „eventuală” a Procuraturii Anticorupție (PA) și a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Pe 19 februarie, fosta șefă a PA Veronica Dragalin a anunțat că și-a depus cererea de demisie din funcție, „cu speranța” că proiectul de lege privind comasarea celor două procuraturi specializate „nu va merge înainte”.

La data de 20 februarie, deputații Partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS) au aprobat, în prima lectură, proiectul de lege privind crearea PACCO.