ULTIMA ORĂ Punct final în dosarul privind Sanatoriul „Moldova” din Odesa. APP anunță că instanța supremă din Ucraina a confirmat dreptul de proprietate al R. Moldova asupra celor 9 obiecte imobiliare din cadrul complexului

Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat decizia definitivă și irevocabilă în dosarul privind dreptul de proprietate asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, Ucraina, informează Agenția Proprietății Publice (APP), care spune că decizia a fost pronunțată pe 17 decembrie 2025.

Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24 septembrie 2025, prin care a fost recunoscut dreptul de proprietate al R. Moldova, în persoana Agenției Proprietății Publice, asupra bunurilor imobiliare ce fac parte din complexul sanatorial, arată un comunicat al APP.

„Prin această decizie, procesul judiciar este încheiat definitiv, iar dreptul de proprietate al statului R. Moldova asupra celor 9 obiecte imobiliare din cadrul Sanatoriului „Moldova” este confirmat fără posibilitatea unor căi ulterioare de atac.

Hotărârea Curții de Casație intră în vigoare din momentul pronunțării (…). Recuperarea definitivă a acestui activ confirmă angajamentul statului de a proteja patrimoniul public, inclusiv bunurile aflate peste hotarele țării, prin utilizarea tuturor instrumentelor legale disponibile”, menționează APP.

Reprezentanții Agenției susțin că vor iniția, în perioada următoare, procedurile necesare pentru „recepționarea oficială a deciziei în formă integrală, precum și pentru analizarea etapelor administrative și patrimoniale ce urmează”.

În februarie 2020, ZdG relata că Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa urma să fie scos la licitație, în pofida faptului că anterior autoritățile de la Chișinău încercaseră să-și restabilească dreptul de proprietate asupra acestuia, după ce sanatoriul fusese vândut în anul 2008.

R. Moldova a înstrăinat sanatoriul în 2008, în urma unui concurs de privatizare câștigat de ÎCS „SDY-INVEST GRUP” SRL. Condițiile tranzacției prevedeau un preț de vânzare de 73 300 000 de lei, achitat în rate: 50% (36 650 000 de lei) până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei urmând să fie plătit în termen de până la doi ani. Din cauza neachitării integrale a prețului de către cumpărător, Procuratura Generală a inițiat în 2009 un litigiu în instanță pentru restituirea bunului în patrimoniul statului. Ulterior, în 2011, Curtea Supremă de Justiție a dispus rezilierea contractului de vânzare, însă, concomitent, instanțele judecătorești din Odesa au recunoscut dreptul de proprietate al „SDY-INVEST GRUP” SRL asupra sanatoriului.

În septembrie 2025, APP anunța că R. Moldova a reintrat în posesia mai multor clădiri și construcții din Odesa, în urma unei hotărâri a Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei, prin care a fost admis parțial apelul APP și recunoscut dreptul de proprietate al R. Moldova asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din Odesa.

„Decizia vine după un litigiu de mai mulți ani, purtat în instanțele din Ucraina, și reprezintă un pas esențial în procesul de apărare a patrimoniului public din afara țării”, se arăta într-un comunicat de presă emis de APP în acea perioadă.

În baza hotărârii, R. Moldova a reintrat în posesia mai multor clădiri și construcții din cadrul sanatoriului, inclusiv clădiri de cazare, spații administrative, bazinul, corpurile de pensiune și alte anexe.