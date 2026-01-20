ULTIMA ORĂ Plahotniuc, vizat într-un nou dosar penal

Vladimir Plahotniuc este cercetat pentru fals în acte într-un nou dosar penal, deschis în R. Moldova. Despre aceasta a anunțat procurorul Alexandru Cernei, marți, 20 ianuarie 2026, în cadrul dezbaterilor pe marginea cererii privind prelungirea arestului preventiv pe numele lui Plahotniuc, deținut în prezent în Penitenciarul nr. 13.



Potrivit procurorului, dosarul a fost intentat în baza actelor ridicate de anchetatorii eleni din casa pe care Vladimir Plahotniuc o închiria în capitala Greciei.

În baza acelor acte, pe numele lui Plahotniuc au fost deschise dosare penale atât în Grecia, cât și în România.

Vladimir Plahotniuc este cercetat întrun episod din dosarul „Frauda bancară”, aflat la faza de cercetare judecătorească din 2023. Plahotniuc este acuzat că ar fi beneficiat de bani sustrași în mod fraudulos din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în sumă totală de 39 milioane de dolari și 3 milioane de euro.



Alte patru dosare în care este vizat acesta se află la faza de urmărire penală. Este cercetat, printre altele și pentru corupere activă, spălare de bani, escrocherie sau crearea unei organizații criminale. Plahotniuc părăsise R. Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat, controlat de el, a pierdut puterea.







