ULTIMA ORĂ Lista de candidați la parlamentare a partidului condus de Victoria Furtună, înregistrată de CEC sub rezerva revocării

Lista candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie, depusă de partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost înregistrată vineri, 5 septembrie, în ședința Comisiei Electorale (CEC). Decizia a fost luată însă sub rezerva revocării, dacă lista nu va corespunde unor cerințe prevăzute de Codul electoral.

Lista conține 69 de candidați la funcția de deputat, potrivit reprezentanților Comisiei.

Totodată, Comisia a înregistrat simbolul electoral al formațiunii politice și a fost confirmată persoana responsabilă de finanțe.

Reprezentanții Comisiei susțin că decizia a fost luată sub rezerva revocării după ce au fost constatate unele neconformități.

„În urma examinării listei de candidați, persoana de pe poziția 42, prin sentința Judecătoriei Drochia, sediul Centru din 14 februarie 2025, a fost găsită vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 201 (1) din Codul penal, fiind condamnată la 113 de ore muncă neremunerată în folosul comunității. Totodată, persoana se află în vizorul Biroului de probațiune Drochia, fiind condamnată în baza articolului respectiv (…). Potrivit Codului electoral, nu pot fi alese persoanele care sunt condamnate la închisoare, privațiune de libertate, prin hotărâre judecătorească definitivă, precum și persoanele care au antecedente penale nestinse (…).

În vederea executării hotărârii Curții de Apel Centru din 26 august urmează a fi înregistrată lista de candidaților funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea partidului „Moldova Mare”, sub rezerva revocării, dacă lista respectiva nu va corespunde cerințelor art. 68 (3) din Codul electoral (…). Comisia își reiterează motivele expuse în hotărârea din 14 august 2025 (…)”, a declarat Tatiana Barburoș, membră CEC.

Pe 4 septembrie 2025, Curtea Supremă de Justiție (CSJ), a decis că CEC trebuie să reexamineze cererea formațiunii „Moldova Mare”, condusă de Victoria Furtună, de a fi înregistrată în alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Pe 30 august, CSJ a respins acțiunea Partidului „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a menținut hotărârea prin care partidul condus de Victoria Furtună nu a fost înregistrat pentru a participa la alegerile parlamentare.

Pe 1 septembrie 2025, Partidul Politic „MoldovaMare” a depus o cerere de revizuire a deciziei instanței de recurs din 30 august 2025.

Prin încheierea din 3 septembrie 2025, Curtea Supremă de Justiție a admis această cerere, a anulat decizia sa din 30 august 2025 și a reținut cauza pentru examinare în procedură de recurs.

Astfel, cu unanimitate de voturi, pe 4 septembrie, judecătorii CSJ Diana Stănilă, Gheorghe Stratulat și Ghenadie Eremciuc au declarat inadmisil recursul depus de CEC.

Pe 23 august 2025, Comisia Electorală Centrală a respins cererea Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, de înregistrare a listei de candidați pentru alegerile parlamentare. CEC a invocat mai multe nereguli legate de documentele depuse.

„Urmare a examinării listei de candidați, s-a constatat că o persoană inclusă în lista de candidați cade sub incidența art. 16 alin. (2) lit. c) din Codul electoral nr. 325/2022, și din acest motiv a fost exclusă din listă, în procedura de examinare a admisibilității. Urmare a excluderii persoanei menționate, s-a diminuat cota de reprezentare în proporție de 70% față de 30%, ceea ce în mod implicit atestă caracterul neconform al cererii de înregistrare a listei de candidați”, a explicat CEC.

Articolul 16, alin. (2), lit. c) stipulează că nu pot fi alese persoanele condamnate la închisoare prin hotărâre judecătorească definitivă, precum și cele care au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, informațiile fiind comunicate organelor electorale de Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Națională de Integritate și Ministerul Justiției, în limitele competențelor acestora.

Ulterior, partidul condus de Victoria Furtună a contestat hotărârea la Curtea de Apel Chișinău, care, pe 26 august, a decis să anuleze decizia CEC și să oblige instituția să reexamineze cererea partidului.