DOC Partidul condus de Victoria Furtună poate participa la alegeri parlamentare. Decizia CSJ

Comisia Electorală Centrală (CEC) trebuie să reexamineze cererea formațiunii „Moldova Mare”, condusă de Victoria Furtună, de a fi înregistrată în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost pronunțată joi, 4 septembrie, de către Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Pe 30 august, CSJ a respins acțiunea Partidului „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a menținut hotărârea prin care partidul condus de Victoria Furtună nu a fost înregistrat pentru a participa la alegerile parlamentare.

Pe 1 septembrie 2025, Partidul Politic „MoldovaMare” a depus o cerere de revizuire a deciziei instanței de recurs din 30 august 2025.

Prin încheierea din 3 septembrie 2025, Curtea Supremă de Justiție a admis această cerere, a anulat decizia sa din 30 august 2025 și a reținut cauza pentru examinare în procedură de recurs.

Astfel, cu unanimitate de voturi, pe 4 septembrie, judecătorii CSJ Diana Stănilă, Gheorghe Stratulat și Ghenadie Eremciuc au declarat inadmisil recursul depus de CEC.

În motivare, magistrații au punctat că motivele prezentate de Comisia Electorală Centrală nu se încadrează în temeiurile prevăzute de Codul administrativ; acestea reflectă doar dezacordul cu soluția instanței de apel, fără a demonstra erori grave de interpretare a legii. Totodată, instanța a reținut că în soluționarea cererii de înregistrare, CEC trebuia să ofere partidului posibilitatea de a corecta lista candidaților. Prin faptul că nu a valorificat pe deplin competențele legale, CEC a efectuat o examinare incompletă, punctează judecătorii. În concluzie, instanța a considerat că recursul CEC nu îndeplinește criteriile de admisibilitate, fiind lipsit de argumente juridice și factuale apte să răstoarne decizia Curții de Apel.

Pe 23 august 2025, Comisia Electorală Centrală a respins cererea Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, de înregistrare a listei de candidați pentru alegerile parlamentare. CEC a invocat mai multe nereguli legate de documentele depuse.

„Urmare a examinării listei de candidați, s-a constatat că o persoană inclusă în lista de candidați cade sub incidența art. 16 alin. (2) lit. c) din Codul electoral nr. 325/2022, și din acest motiv a fost exclusă din listă, în procedura de examinare a admisibilității. Urmare a excluderii persoanei menționate, s-a diminuat cota de reprezentare în proporție de 70% față de 30%, ceea ce în mod implicit atestă caracterul neconform al cererii de înregistrare a listei de candidați”, a explicat CEC.

Articolul 16, alin. (2), lit. c) stipulează că nu pot fi alese persoanele condamnate la închisoare prin hotărâre judecătorească definitivă, precum și cele care au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, informațiile fiind comunicate organelor electorale de Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Națională de Integritate și Ministerul Justiției, în limitele competențelor acestora.

Ulterior, partidul condus de Victoria Furtună a contestat hotărârea la Curtea de Apel Chișinău, care, pe 26 august, a decis să anuleze decizia CEC și să oblige instituția să reexamineze cererea partidului.