ULTIMA ORĂ Arest la domiciliu pentru consilierul municipal Ion Onța, bănuit că ar fi înșelat doi investitori cu 155 de mii de euro

Ion Onța, consilier municipal ales pe listele Mișcării Alternativa Națională (MAN), a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile în dosarul în care este bănuit că ar fi înșelat doi investitori cu 155 de mii de euro. Anunțul a fost făcut joi, 16 iulie, de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

„30 de zile arest la domiciliu pentru bărbatul, care ar fi înșelat două persoane cu 155 de mii de euro prin investiții imobiliare fictive. Persoana cărora procurorii PCCOCS i-a formulat învinuirea pentru escrocherie, le-ar fi promis victimelor un randament anual de 20% pentru investiții în proiecte imobiliare, convingând doi bărbați, de 34 și 40 de ani, să-i transfere, în mai multe tranșe, suma totală de 155 de mii de euro”, se arată în comunicatul emis de PCCOCS.

Investigațiile penale continuă, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, amintesc procurorii.

Ion Onța a fost reținut pentru 72 de ore pe 14 iulie, fiind suspectat că ar fi înșelat două persoane printr-o schemă de investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău.

„Potrivit anchetei, suspectul le-ar fi promis victimelor un randament anual de 20% pentru investiții în proiecte imobiliare, convingând doi bărbați, de 34 și 40 de ani, să-i transfere, în mai multe tranșe, suma totală de 155 de mii de euro. Pentru a crea impresia unei investiții reale și profitabile, acesta le restituia imediat câte 10% din sumele primite, prezentând în mod fraudulos aceste plăți drept profitul generat de investiție. În realitate, banii proveneau chiar din sumele remise de victime”, se arăta într-un comunicat de presă emis de IGP.

Celor două persoane le-ar fi fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 3 077 600 de lei.

În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliul și în automobilul lui Onța, oamenii legii au ridicat „mai multe mijloace de probă care urmează să fie examinate în cadrul cauzei penale”.

Oamenii legii spuneau că dacă va fi găsit vinovat, consilierul municipal riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani.

Ion Onța nu recunoaște acuzațiile formulate împotriva sa. Avocata lui Onța, Vera Ursu, a subliniat pentru Ziarul de Gardă că între clientul său și persoanele care au depus plângerile „au existat raporturi contractuale și investiții efectiv realizate, în conformitate cu înțelegerile dintre părți”.

„Neînțelegerile apărute ulterior vizează exclusiv executarea obligațiilor asumate și plata profitului preconizat, reprezentând, prin natura lor, un litigiu de drept civil, susceptibil de a fi soluționat de instanța de judecată competentă, în lipsa unei soluționări amiabile. Din perspectiva apărării, circumstanțele cauzei nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii imputate, ci sunt specifice unui raport juridic de natură civilă.

Totodată, dl. Ion Onța nu recunoaște acuzațiile formulate împotriva sa, a oferit declarații în cadrul procedurii, a prezentat toate înscrisurile relevante și își exprimă întreaga disponibilitate de a coopera cu organele de drept în vederea stabilirii adevărului”, a punctat avocata lui Onța, Vera Ursu.

ZdG a analizat declarația de avere și interese personale, depusă de Onța la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru anul 2025. Consilierul municipal a declarat venituri de milioane de lei, precum și un portofoliu extins de terenuri, apartamente, mașini și alte bunuri de lux, printre care un ceas de 50 de mii de euro și un telefon de 20 de mii de euro.

Un Mercedes GLS Maybach de 290 de mii de euro, fabricat în 2023, un telefon Vertu de 20 de mii de euro sau o statuie de 5 mii de euro – toate au fost plasate pe o platformă de anunțuri de Ion Onța.

Totodată, pe contul de pe platforma de anunțuri asociat lui Onța, au fost plasate și alte bunuri, printre care un apartament de 244 de mii de euro, cu însemnele „OnTop”, parte din denumirea a două companii a cărui beneficiar este Onța, dar și „automobilul lui Emilian Crețu” – un BMW seria 7, fabricat în 2020.