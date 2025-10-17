UE este deschisă unei întâlniri Trump-Putin la Budapesta, dacă întrevederea va contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina

Comisia Europeană a primit favorabil vineri, 17 octombrie, perspectiva unei întâlniri între Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, cu condiția aceasta să facă „să avanseze procesul de pace” în Ucraina, relatează AFP, citați de Agerpres.

„Orice reuniune care face să avanseze procesul vizând instaurarea unei păci juste și durabile în Ucraina este binevenită”, a afirmat Olof Gill, purtător de cuvânt al executivului european.

Bruxellesul a indicat că activele președintelui rus și ale ministrului său de externe, Serghei Lavrov, sunt înghețate în prezent, dar nu „le este interzis în mod specific să călătorească” în UE.

„Trăim în lumea reală”, a subliniat Olof Gill.

„Reuniunile nu se desfășoară întotdeauna în ordine și formatul pe care le-am dori, dar dacă ele ne apropie de o pace justă și durabilă pentru Ucraina, atunci trebuie să le primim favorabil”, a adăugat el.

Președintele rus este vizat de un mandat de arestare a Curții Penale Internaționale (CPI) pentru deportarea ilegală a mii de copii ucraineni în Rusia.