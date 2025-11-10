LIVE TEXT Ucraina solicită o reuniune a AIEA în legătură cu atacurile Rusiei asupra sistemului energetic. Război în Ucraina, ziua 1356

UPDATE 16:40 Ucraina a solicitat Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) să convoace de urgență o reuniune a Consiliului Guvernatorilor, cu scopul de a dezvolta mecanisme de prevenire a atacurilor rusești asupra infrastructurii critice. Vice-ministrul Energiei, Mîkola Kolisnîk, a declarat acest lucru, potrivit Ukrinform.

Kolisnîk a declarat că situația sistemului energetic al Ucrainei rămâne dificilă în urma recentului atac masiv al Rusiei. Lucrările de refacere de urgență continuă 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

„Acest atac a fost unul dintre cele mai complexe din punct de vedere tehnologic. Rusia utilizează date de informații pentru a viza elemente cheie ale arhitecturii sistemului energetic al Ucrainei. (…)Acesta nu este primul atac țintit asupra liniilor critice de transport de înaltă tensiune. Daunele provocate de acestea obligă producătorii de energie nucleară să reducă temporar producția pentru a preveni situații de urgență și deconectări în cascadă în cadrul sistemului energetic”, a spus el.

Potrivit lui Kolisnîk, majoritatea regiunilor se confruntă în prezent cu întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică la fiecare oră pentru toate categoriile de consumatori, precum și cu restricții de capacitate pentru industrie și afaceri. În prezent, sunt în vigoare până la patru runde de întreruperi la fiecare oră. Situația cea mai dificilă rămâne în regiunile Poltava și Harkiv, din cauza penuriei de energie electrică cauzate de deteriorarea liniilor de înaltă tensiune.

UPDATE 11:19 În cel puțin 19 regiuni ale Rusiei a început recrutarea în masă a rezerviștilor pentru protejarea obiectivelor deosebit de importante, scrie Kommersant. În mai multe regiuni, rezerviștii sunt recrutați în pentru protejarea obiectivelor complexului energetic și petrochimic. În regiunile Belgorod, Kursk și Briansk, rezerviștii vor trebui, de asemenea, să lupte împotriva grupurilor ucrainene de sabotaj și recunoaștere, să participe, dacă este necesar, la evacuarea populației și să susțină regimul operațiunilor antiteroriste, notează Novaia Gazeta Europe.

Pe 4 noiembrie, Vladimir Putin a semnat legea privind implicarea rezerviștilor în misiuni în timp de pace. Conform documentului, rușii din rezerva de mobilizare vor putea fi implicați în timp de pace pentru a asigura protecția obiectivelor critice și a altor obiective vitale, printre care se numără rafinăriile de petrol și obiectivele de transport. Ministerul Apărării a declarat că rezerviștii vor fi implicați numai în regiunile lor.

Anterior, Novaia Gazeta Europa a calculat că, în cel puțin nouă regiuni, rezerviștii au început să fie implicați în protejarea fabricilor împotriva dronelor înainte de semnarea legii de către Putin. În Bașkortostan și regiunea Nijni Novgorod, primele grupuri de rezerviști au plecat la instrucție înainte de intrarea în vigoare a legii.

UPDATE 11:00 Două persoane au fost rănite în urma unui atac rus asupra satului Prîkolotne din regiunea Harkiv. Potrivit Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei, a ars o casă privată, o clădire și un garaj.

UPDATE 09:00 În noaptea de 10 noiembrie și pe parcursul dimineții, trupele ruse au lansat noi atacuri asupra teritoriului regiunii Sumî, informează Poliția Națională a Ucrainei.

Potrivit sursei, două persoane au fost rănite în urma bombardamentelor. Totodată, au fost înregistrate „pagube semnificative” ale infrastructurii.