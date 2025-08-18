Trump: Ostaticii din Gaza vor fi eliberați doar când gruparea Hamas „va fi înfruntată și distrusă”

Ostaticii reținuți în Gaza vor fi eliberați doar când gruparea Hamas „va fi înfruntată și distrusă”, a scris luni, 18 august, pe Truth Social, președintele american Donald Trump, potrivit The Times of Israel.

„Vom vedea întoarcerea ostaticiilor rămași doar când Hamas va fi înfruntată și distrusă!!! Cu cât acest lucru se va întâmpla mai repede, cu atât șansele de succes vor fi mai mari”, a scris liderul american.

„Amintiți-vă, eu am fost cel care a negociat și a obținut eliberarea a sute de ostatici în Israel (și America!)”, spune el, exagerând numărul de persoane eliberate în cadrul acordului de încetare a focului din ianuarie-martie, când Hamas a eliberat 30 de ostatici – 20 de civili israelieni, cinci soldați și cinci cetățeni thailandezi – și cadavrele a opt prizonieri israelieni uciși, notează The Times of Israel. Un alt ostatic, cetățean cu dublă cetățenie americană și israeliană, a fost eliberat de gruparea teroristă în mai, ca „gest” față de Statele Unite.

„Eu am fost cel care a pus capăt a șase războaie, în doar șase luni. Eu am fost cel care a distrus instalațiile nucleare ale Iranului. Joacă pentru a câștiga sau nu juca deloc!”, adaugă Trump.

Anterior, prim-ministrul Israelului, Beniamin Netanyahu, a declarat că guvernul său este hotărât să implementeze decizia ca armata să cucerească orașul Gaza , una dintre ultimele zone importante ale enclavei pe care nu le controlează deja.

Această decizie este în mare parte nepopulară în rândul israelienilor și al multora dintre familiile ostaticilor, care se tem că o campanie militară extinsă în Gaza ar putea pune în pericol viața celor dragi care sunt încă ținuți captivi. Există 50 de ostatici deținuți de militanți în Gaza, dintre care oficialii israelieni cred că aproximativ 20 sunt încă în viață.