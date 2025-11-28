Trei tineri au fost reținuți fiind bănuiți de vânzări fictive a autovehiculelor pentru persoane din SUA. Au cauzat un prejudiciu de 10 milioane de lei

Patru tineri au fost reținuți, fiind bănuiți de vânzări fictive a autovehiculelor către persoane din Statele Unite ale Americii, în sumă de aproximativ 10 milioane de lei, anunță vineri, 28 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Cei patru bănuiți, fiind specialiști în domeniul tehnologiei informației, locuiesc în Chișinău și au vârste cuprinse între 20 și 25 de ani.

Potrivit IGP, aceștia ar fi creat prin clonare mai multe pagini de internet care în mod fals prezentau spre vânzare diverse mijloace de transport RETRO (autoturisme, utilaje agricole, camioane, tractoare) pentru potențiali clienți din Statele Unite ale Americii.

„Într-același timp, aceștia făceau publicitate pe internet la subiectul acestor vânzări, iar odată ce persoana intra pe paginile de internet din publicitatea creată, acestea erau direcționate către centre de apel, în care tinerii se prezentau fals ca «reprezentanți de vânzări» sau «agenți autorizați»”, a precizat IGP.

Astfel, tinerii discutau cu potențialii clienți și-i convingeau să facă plăți în avans, în baza unor facturi falsificate, cu date fictive privind produsul, transportul, garanțiile sau condițiile de returnare.

„Iar următor pas al acestei scheme de escrocherie («scam transnațional»), banii primiți în avans de la clienții înșelați erau direcționați în conturi bancare aparținând unor firme-paravan, deținute formal de terți, dar controlate de facto de membrii grupului infracțional. Astfel, prejudiciul cauzat prin înșelătoria comisă timp de aproximativ trei luni ar fi estimată la 10 milioane de lei.”

Oamenii legii menționează că printre cei reținuți sunt organizatorul executiv al grupului infracțional, persoana de încredere a acestuia, cât și operatori telefonici care discutau cu clienții.

„Aceștia cooperează cu ofițerii și procurorii, în vederea deconspirării cercului de persoane superioare în ierarhia acestei scheme infracționale.”

Totodată, cercetarea penală a escrocheriei este în curs, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.