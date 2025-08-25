Trei persoane au fost reținute în dosarul automobilelor de 3 milioane de lei aduse în R. Moldova prin contrabandă din Belgia, Germania, Italia și Olanda

Trei persoane au fost reținute într-un dosar deschis în urma aducerii prin contrabandă automobile de 3 milioane de lei în R. Moldova prin contrabandă din Belgia, Germania, Italia și Olanda, anunță luni, 25 august, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit unui comunicat, cei trei bărbați sunt din Chișinău și Ialoveni, cu vârste cuprinse între 21, 29 și 67 de ani.

„De la începutul anului 2024 și până de curând, aceștia au introdus în R. Moldova mai multe mașini de contrabandă: BMW, Toyota, Mercedes Sprinter, Hyundai Ioniq, Volkswagen Crafter, MAN. Mai exact, aceștia trei reținuți au acționat și în calitate de șoferi, deci autori ai infracțiunii, dar și în calitate de beneficiari, așa cum patru din mașini și le-au adus pentru ei înșiși, prin îndrumarea altor membri ai grupului infracțional investigat”, a precizat PCCOCS.

Înaintea reținerii celor trei suspecți, oamenii legii au descins cu peste 20 de percheziții în Chișinău și Ialoveni, de unde au ridicat probe pentru dosarul penal: telefoane mobile, mijloace bănești, plăcuțe de înmatriculare, ștampile pentru falsificarea reviziilor tehnice transnistrene, abțibilduri pentru acte emise de autoritățile din Italia, certificate de înmatriculare din statele UE, precum și diverse acte cu semne vădite de falsificare.

Totodată, în cadrul dosarului penal continuă să fie investigate alte cinci persoane din grupul criminal organizat. Persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, iar automobilele sunt indisponibilizate, în proces de expertizare.