Trei focare de pestă porcină au fost depistate în raionul Hîncești: „ANSA solicită cetățenilor să nu procure animale fără certificate sanitar-veterinare”

În perioada 13 august 2025 – 25 august 2025, pe teritoriul R. Moldova au fost înregistrate 3 focare de Pesta porcină africană (PPA) și 2 focare de Rabie, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Potrivit ANSA, focarele au fost identificate în Hîncești, Edineț și Ungheni:

1 focar la porci domestici, în localitatea Cărpineni, raionul Hîncești;

1 focar la porci domestici, în localitatea Mingir, raionul Hîncești;

1 focar la porci domestici, în localitatea Horjești, raionul Hîncești;

1 focar de rabie la câine, în localitatea Brînzenii Noi, raionul Edineț ;

1 focar de rabie la dihor, în localitatea Hîrcești, raionul Ungheni ;

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor, medicii veterinari sau autoritățile publice locale, în cazul îmbolnăvirii și pieirii animalelor sau a depistării cadavrelor de mistreți.

„De asemenea, în contextul desfășurării lucrărilor de recoltare a cerealelor, ANSA îndeamnă fermierii să evite hrănirea porcilor cu cereale proaspăt recoltate. Acestea ar putea fi potențial contaminate de către mistreți cu virusul PPA. Evitați utilizarea în hrana animalelor a resturilor culinare și respectați cerințele minime de biosecuritate”, potrivit ANSA.

De asemenea, ANSA solicită cetățenilor să nu procure animale fără certificate sanitar – veterinare și produse alimentare din locuri neautorizate.

„Nu achiziționați produse alimentare din carne de porc din țările vecine, în scopul aducerii acestora în R. Moldova, deoarece vor fi confiscate și distruse, din motivul riscului pe care îl reprezintă”, mai îndeamnă ANSA.

ANSA este dispusă să acorde persoanelor care vor sesiza autoritatea despre depistarea unor cadavre de mistreți și locul amplasării acestora, recompense în mărime de 50 de euro pentru fiecare cadavru notificat.