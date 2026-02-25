Trei bărbați reținuți pentru comiterea escrocheriilor cu investiții online. Au cauzat un prejudiciu victimei de 63 de ani de peste un milion de lei

Un grup „criminal” specializat în escrocherii cu investiții online, prejudiciul cauzat depășind un milion de lei, a fost destructurat de oamenii legii, anunță miercuri, 25 februarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit unui comunicat, suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei platforme de investiții și, prin inducerea în eroare a victimelor, sub pretextul obținerii unor profituri garantate din tranzacții cu valută străină, metale prețioase și criptovalută, au determinat o femeie de 63 de ani să transmită, în mai multe tranșe, sume mari de bani, atât prin transferuri bancare, cât și în numerar.

„Oamenii legii au reținut în flagrant curierul grupării, un bărbat de 33 de ani, surprins în momentul preluării unei sume de bani de la victimă, ulterior, fiind identificați și reținuți alți doi membri ai grupării, de 49 și 43 de ani, care aveau rolul de a recepționa sumele colectate și de a le converti în monedă virtuală, banii fiind ulterior redirecționați către alte persoane implicate în schema infracțională”, a precizat IGP.

Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore.

Conform legii, persoanele culpabile de comiterea unei asemenea infracțiuni riscă pedeapsa cu închisoare de până la 10 ani.