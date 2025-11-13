Transplant hepatic între surori: „Pacienta, a ajuns la spital în stare gravă”. Intervenția chirurgicală a fost realizată cu succes de către medicii din R. Moldova

O femeie de 40 de ani a primit o nouă șansă la viață, după ce sora ei i-a donat o parte din ficat. Transplantul hepatic a fost realizat cu succes de echipa Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, comunică Ministerul Sănătății.

„Pacienta, a ajuns la spital în stare gravă, aflându-se în stadiul final al cirozei hepatice, cauzată de hepatita virală B și D. Evoluția bolii s-a agravat treptat de-a lungul anilor, mai ales după prima naștere. Timp de trei ani, femeia s-a aflat pe lista de așteptare pentru transplant hepatic, singura ei șansă la viață. Salvarea a venit din partea surorii mai mici, în vârstă de 35 de ani, singura persoană compatibilă din familie, care a decis să doneze o parte din ficat pentru a-i reda șansa la o viață normală”, explică Ministerul Sănătății.

Intervenția chirurgicală a avut loc la mijlocul lunii octombrie. Aceasta a durat aproximativ șapte ore și a inclus două etape complexe.

„Operația a fost realizată fără complicații de o echipă multidisciplinară formată din circa 40 de specialiști – chirurgi, anesteziologi-reanimatologi, hepatologi și asistenți medicali – folosind echipamente moderne din dotarea instituției medicale”, precizează responsabilii de la Sănătate.

În prezent, starea postoperatorie a ambelor paciente este satisfăcătoare. Donatoarea a fost externată în cea de-a cincea zi după intervenție, iar beneficiara – după patru săptămâni, continuând procesul de recuperare și monitorizare medicală.

De la începutul anului, la SCR „Timofei Moșneaga” au fost efectuate opt transplanturi hepatice. Spitalul reiterează importanța donării de organe, un gest care oferă o nouă șansă la viață pacienților cu insuficiențe de organ în stadii avansate.