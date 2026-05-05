Trafic suspendat pentru două zile pe o stradă din Chișinău din cauza unor lucrări de reparație

De miercuri, 6 mai până vineri, 8 mai, traficul rutier de pe strada Socoleni din Chișinău, tronsonul cuprins între strada Ceucari şi stradela Studenților va fi suspendat, anunță marți, 5 mai, Primăria Chișinău.

Potrivit Primăriei, drumul va fi închis în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a traseului avariat de către S. A. Termoelectrica.

„Antreprenorul desemnat pentru executarea lucrărilor va instala indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare, în conformitate cu planul de organizare a circulației rutiere la instituirea restricțiilor de circulație”, a precizat Primăria.

Conducătorii auto sunt îndemnaţi să se conformeze cerințelor agenților de circulație, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere.