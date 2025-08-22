Tot mai mulți bebeluși din Gaza suferă de foamete, acestora li se refuză suplimente alimentare nutritive

Criza foametei din Gaza se află într-un punct critic, rezervele extrem de scăzute de lapte fortificat și alimente nutritive speciale, duce la un număr tot mai mare de copii în foame, potrivit agențiilor umanitare, experților în malnutriție și Organizației Națiunilor Unite (ONU), scrie Reuters.

Un raport al Clasificarii Integrate a Securității Alimentare (IPC), principalul monitor global al foametei care lucrează cu ONU și alte agenții de ajutor, va fi publicat vineri, 22 august. O declarație intermediară publicată la sfârșitul lunii iulie a afirmat că foametea „se manifestă” în Gaza. Reuters a relatat anterior despre dificultățile întâmpinate de IPC în obținerea accesului la datele necesare pentru evaluarea crizei.

După un val de indignare global față de restricționarea drastică a ajutorului public de către Israel începând cu luna martie, armata sa a început să permită aportul mai multor alimente în Gaza la sfârșitul lunii iulie.

Însă volumele sunt prea mici, iar distribuția prea haotică pentru a împiedica mai multe persoane să devină malnutrite, în timp ce cei care sunt deja înfometați sau vulnerabili nu primesc suplimente care să le salveze vieți, au declarat pentru Reuters trei experți în foamete și lucrători umanitari din șase agenții.

Conform cifrelor Ministerului Sănătății din Gaza, verificate de Organizația Mondială a Sănătății, decesele cauzate de malnutriție și foamete sunt în creștere bruscă.

În cele 22 de luni care au urmat atacurilor din 7 octombrie 2023 ale Hamas, 89 de decese au fost atribuite malnutriției sau înfometării, majoritatea copii sub 18 ani. Doar în primele 20 de zile ale lunii august, au existat 133 de decese, inclusiv 25 de persoane sub 18 ani, a anunțat miercuri ministerul.

„Asistăm la cea mai gravă catastrofă umanitară posibilă pe care o putem măsura. Vor muri mult mai mulți copii, mult mai multe femei însărcinate și care alăptează vor suferi de malnutriție”, a declarat Jeanette Bailey, responsabilă cu nutriția copiilor la International Rescue Committee, o organizație umanitară cu sediul în New York.

Israelul nu acceptă existența unei malnutriții răspândite în rândul palestinienilor din Gaza și contestă cifrele privind mortalitatea cauzată de foamete furnizate de ministerul sănătății al guvernului condus de Hamas din Gaza, argumentând că decesele au fost cauzate de alte cauze medicale.

Unii dintre cei mai subnutriți copii se află în puținele spitale care încă funcționează în Gaza, unde medicii se grăbesc să obțină rezerve de lapte terapeutic special.

La Spitalul Rantisi din orașul Gaza, doctorul Ahmed Basal a ținut în brațe un bebeluș, cu brațele subțiri ca niște lipii și zbârcite din cauza malnutriției. El a spus că laptele praf obișnuit, chiar și atunci când este disponibil, costă până la 58 de dolari pe cutie, în timp ce mamele sunt prea malnutrite pentru a alăpta.

Aisha Wahdan, cu o înfățișare slabă, i-a dat fiului ei, Hatem, în vârstă de opt luni, lapte fortificat din biberon, spunând că înainte de a veni la spital a încercat să-l înțarce cu plante sălbatice precum roșcove, mușețel și cimbru, pentru că nu putea alăpta.

„Nu exista lapte. Am folosit plante medicinale naturale și am încercat totul pentru că nu exista niciun înlocuitor de lapte”, a spus ea.

Formulă de lapte praf obișnuită pentru bebeluși, necesară celor ale căror mame sunt decedate sau incapabile să alăpteze sau atunci când copilul este bolnav, a intrat în Gaza de la relaxarea blocadei privind ajutoarele, a anunțat UNICEF marți. Cu toate acestea, agenția a declarat că are stocuri doar pentru 2500 de bebeluși pentru o lună și estimează că cel puțin 10.000 de bebeluși au nevoie de formulă.

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a acuzat în iunie Israelul că „transformă în arme” alimente pentru civili, numind acest lucru o crimă de război, după ce a documentat sute de persoane ucise de armata israeliană în timp ce încercau să ajungă la centrele de distribuție a ajutoarelor oferite de Fundația Umanitară Gaza (GHF), organizație susținută de Israel și SUA.