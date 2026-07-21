Tofan avertizează: „Sunt un om exigent. Dacă nu voi vedea schimbări, asta va duce la schimbări”

Premierul desemnat, Vasile Tofan, aflat în Plenul Parlamentului pentru a cere votul de încredere, avertizează că va propune remanieri în Guvern dacă miniștrii nu vor livra rezultate, subliniind că este „un om exigent față de mine, dar și față de alții”. „Și aici vreau să vă asigur că nu sunt omul care tolerează lipsa schimbărilor o perioadă foarte lungă”, a declarat Tofan.

Întrebat în plenul Parlamentului despre structura Executivului și eventuale schimbări în componența Guvernului, Tofan a afirmat că „intenția lui a fost să creeze mai puține rupturi pentru moment”, dar dacă va observa „că unele ministere nu trag, voi avea curajul să vin cu propuneri de schimbare”.

Tofan a precizat că va evalua activitatea ministerelor în funcție de rezultate și că nu va ezita să propună înlocuirea miniștrilor care nu își îndeplinesc obiectivele.

Premierul desemnat a păstrat, în mare parte, componența fostului Cabinet de miniștri. Noul Guvern este format atât din miniștri care și-au păstrat funcțiile, cât și din patru membri noi. Schimbări au fost operate la conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii.

La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga va fi înlocuită de Radu Musteață, actualul director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Musteață are experiență în administrația publică și în domeniul siguranței alimentelor, activând în mai multe funcții de conducere în cadrul ANSA.

Un nou ministru va fi și la Ministerul Sănătății. Alexandru Gasnaș, fost consilier al președintei Maia Sandu în domeniul sănătății și fost secretar de stat la Ministerul Sănătății, îl va înlocui pe Emil Ceban. Gasnaș este medic neurolog, conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și a condus Departamentul de Neurologie, Boli Interne și Epileptologie al Institutului de Medicină Urgentă.

La Ministerul Finanțelor revine Victoria Belous, care a mai ocupat această funcție în Guvernul Recean, în perioada iulie 2024 – noiembrie 2025. Ea îl va înlocui pe Andrian Gavriliță. Belous renunță astfel la mandatul de deputat și la funcția de președintă a Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Anterior, aceasta a activat timp de 17 ani în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, unde a ocupat mai multe funcții, inclusiv cea de director adjunct.

La Ministerul Culturii, Cristian Jardan va fi înlocuit de Dan Suruceanu, care a deținut, din 2023 până în prezent, funcția de viceadministrator al SRL „Arena Națională”.

În rest, componența Guvernului rămâne neschimbată. Funcțiile de vicepremier vor fi deținute în continuare de Eugeniu Osmochescu, Vladimir Bolea, Mihai Popșoi, Cristina Gherasimov și Valeriu Chiveri.

De asemenea, Dan Perciun va rămâne ministru al Educației și Cercetării, Daniella Misail-Nichitin – ministră a Afacerilor Interne, Vladislav Cojuhari – ministru al Justiției, Natalia Plugaru – ministră a Muncii și Protecției Sociale, Gheorghe Hajder – ministru al Mediului, Anatolie Nosatîi – ministru al Apărării, iar Dorin Junghietu va continua să conducă Ministerul Energiei, iar Alexei Buzu își păstrează funcția de secretar general al Guvernului.

Astăzi, 21 iulie, Tofan a mers în Parlament cu noua echipă guvernamentală și cu programul de guvernare. Premierul desemnat a spus că obiectivul noii echipe este să imprime instituțiilor statului „un ritm accelerat de lucru” și să continue realizarea obiectivelor importante pentru R. Moldova.