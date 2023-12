Tinerii de Gardă, premiați la concursul „Premiul național pentru tineret”: Banii câștigați vor fi donați pentru abonamente la ZdG

Tinerii de Gardă au fost premiați la concursul „Premiul național pentru tineret”, ediția 2023, la categoria Diaspora acasă. Premiul bănesc va fi donat pentru a abona la Ziarul de Gardă persoanele care nu-și mai pot permite să cumpere ziarul, însă își doresc să primească versiunea tipărită și în 2024.

Premiile, cu o valoare totală de circa 400 000 lei, au fost acordate pentru trei mari categorii, în cadrul unui eveniment de decernare, pe 20 decembrie.

,,Premiul Național pentru Tineret, la categoria Diaspora Acasă, îl dedicăm celor care stau de gardă zilnic pentru a aduce informații veridice în fiecare casă, iar premiul bănesc va fi donat pentru abonamente celor care nu-și mai pot permite, însă își doresc să primească Ziarul de Gardă tipărit și în 2024. Vă mulțumim!” a declarat Alexandrina Garuța, membra grupului Tinerilor de Gardă, ZdG.

Premiul Diaspora acasă se acordă tinerilor moldoveni care stau peste hotarele țării și care au inițiat și derulează proiecte cu impact social asupra comunităților.

Tinerii de Gardă își propun să creeze conexiuni durabile dintre comunitatea de acasă și diasporă, prin împărtășirea experiențelor sociale și academice din Moldova, Marea Britanie, Germania, Belgia, Ungaria, Taiwan. Pentru a aduce la masa de discuții publice subiecte de interes, Tinerii de Gardă organizează evenimente, înregistrează ediții de podcast și scriu editoriale, care sunt publicate în Ziarul de Gardă.

Scumpirea costurilor de distribuție cu 341% afectează în mod critic capacitatea redacției de a desfășura campania de abonare, așa cum printre abonați se numără prioritar categorii sociale vulnerabile, studenți și pensionari. Vă îndemnăm să intrați în noul an cu un abonament perfectat sau să puneți sub brad un abonament și să dăruiți celor dragi oportunitatea de a se informa un an întreg dintr-o sursă de încredere. Abonamentele pot fi perfectate la orice oficiu poștal din țară sau pe abonare.md/1.