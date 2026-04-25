Tentativă de omor la Fălești: un tânăr de 19 ani, reținut după ce a agresat un bărbat de 72 de ani

Polițiștii din Fălești documentează o tentativă de omor produsă în seara zilei de 24 aprilie în Fălești. Incidentul a avut loc într-un local amplasat pe teritoriul gării auto, a scris Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit informațiilor preliminare, între un tânăr de 19 ani și un bărbat de 72 de ani s-a iscat un conflict, care a degenerat în violență.

Victima de 72 de ani a fost găsită în stare inconștientă și transportată de urgență la spitalul raional, unde primește îngrijiri medicale.

Suspectul a fost reținut de polițiști la fața locului. În urma testării la alcool s-a stabilit că acesta se afla în stare de ebrietate avansată.

Sesizarea la poliție a fost făcută de către mama suspectului. În baza declarațiilor acesteia, oamenii legii urmează să verifice și eventuale informații privind problemele de sănătate mintală ale suspectului.