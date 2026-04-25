Tentativă de omor la Fălești: un tânăr de 19 ani, reținut după ce a agresat un bărbat de 72 de ani
Polițiștii din Fălești documentează o tentativă de omor produsă în seara zilei de 24 aprilie în Fălești. Incidentul a avut loc într-un local amplasat pe teritoriul gării auto, a scris Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Potrivit informațiilor preliminare, între un tânăr de 19 ani și un bărbat de 72 de ani s-a iscat un conflict, care a degenerat în violență.
Victima de 72 de ani a fost găsită în stare inconștientă și transportată de urgență la spitalul raional, unde primește îngrijiri medicale.
Suspectul a fost reținut de polițiști la fața locului. În urma testării la alcool s-a stabilit că acesta se afla în stare de ebrietate avansată.
Sesizarea la poliție a fost făcută de către mama suspectului. În baza declarațiilor acesteia, oamenii legii urmează să verifice și eventuale informații privind problemele de sănătate mintală ale suspectului.
„Cazul este investigat sub aspectul infracțiunii de tentativă de omor, iar oamenii legii întreprind toate măsurile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, a precizat IGP.