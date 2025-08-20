Telefoanele mobile și alte mijloace de comunicare ale deținuților vor fi blocate cu echipamente speciale

În instituțiile penitenciare din R. Moldova urmează să fie implementat un sistem tehnic de blocare și/sau întrerupere controlată a tuturor comunicațiilor, cu scopul de a preveni utilizarea neautorizată a telefoanelor mobile și a altor mijloace de comunicare de către persoanele private de libertate, a anunțat într-un comunicat miercuri, 20 august, Ministerul Justiției.

În ședința Guvernului, miniștrii au aprobat regulamentul, care prevede crearea și utilizarea acestui sistem.

„Prin această inițiativă, ministerul își propune să prevină și să combată comunicarea electronică neautorizată a deținuților, prin intermediul căreia se pot comite infracțiuni precum escrocherii telefonice, intimidarea martorilor sau coordonarea unor activități ilegale din interiorul penitenciarelor”, a scris Ministerul.

Astfel, echipamentele vor fi utilizate într-un mod controlat, doar cu avizarea autorității competente și cu respectarea strictă a legislației. Sistemul va fi configurat astfel încât să evite interferențele cu rețelele din afara penitenciarelor și să nu afecteze funcționarea echipamentelor din interiorul instituțiilor.

„Odată cu implementarea sistemului, se preconizează reducerea ratei criminalității, creșterea siguranței publice și diminuarea costurilor legate de investigarea infracțiunilor”, a menționat instituția.

Conform ministerului, proiectul regulamentului este o soluție necesară pentru combaterea comunicațiilor ilegale din penitenciare.