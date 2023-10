TEATRU Dosarele Siberiei – într-un turneu european

Dosarele Siberiei începe turneul european la Festivalul Internațional PALM OFF FEST de la Praga, urmând să ajungă la Bruxelles, Berlin, Bistrița.

Teatrul Național „Mihai Eminescu” se află într-un turneu european cu spectacolul-document „Dosarele Siberiei”, după memoriile victimelor represiunilor comuniste Ecaterina Chele, Margareta Cemârtan-Spânu, Ion Moraru (coautor scenariu), în regia lui Petru Hadârcă.

Pe 15 octombrie, spectacolul a fost prezentat la cea de a VII-a ediție a Festivalului Internațional PALM OFF FEST, organizat de Teatrul „Divadlo pod Palmovkou” (13-20 octombrie). Actuala ediție a festivalului se focusează pe neliniștile, contradicțiile social-politice și se desfășoară sub genericul „Je to daleko? Is it far away? E departe?”, o reverberație la genericul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău – „Atât de aproape”. Spectacolul va fi supratitrat în limbile cehă și engleză. Traducerea în limba cehă a fost asigurată de Jiří Našinec, unul dintre cei mai atenți, prolifici și constanți traducători din literatura română în cehă.

După Praga, joi, 19 octombrie, trupa se va afla în Belgia, la Bruxelles, iar la 22 octombrie – la Institutul Cultural Român din Berlin, Germania. Turneul se va încheia la 25 octombrie cu o reprezentație la Bistrița, România, în sala Palatului Culturii.

Organizarea acestui turneu a fost posibilă datorită eforturilor concetățenilor noștri stabiliți peste hotare, dar și ale unor instituții oficiale din R. Moldova, România, Belgia, Germania și Cehia.