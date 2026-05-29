SUA au prelungit termenul limită pentru cumpărătorii activelor globale ale Lukoil

Statele Unite au prelungit cu încă o lună, până la 27 iunie, o licență care permite companiilor să poarte negocieri cu al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, Lukoil, privind achiziționarea activelor sale externe, a anunțat Departamentul Trezoreriei al SUA, scrie Reuters.

Publicația scrie că SUA au prelungit de șase ori acest termen, după ce au impus sancțiuni în octombrie 2025 împotriva Lukoil și a companiei de stat rusești, Rosneft, din cauza rolului pe care veniturile acestora îl au în susținerea războiului din Ucraina, care durează de peste patru ani.

Sancțiunile au forțat vânzarea portofoliului internațional al Lukoil, evaluat la aproximativ 22 de miliarde de dolari, care include câmpuri petroliere, rafinării și benzinării din Irak până în Finlanda. Procesul a atras interesul a peste o duzină de ofertanți, inclusiv al gigantului petrolier american ExxonMobil.

Reuters scrie că orice tranzacție trebuie să garanteze că Lukoil nu va primi nicio plată în avans, iar toate fondurile obținute vor fi plasate într-un cont înghețat aflat sub jurisdicția SUA. Tranzacțiile necesită, de asemenea, aprobarea finală a Oficiului pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

Lukoil deține aproximativ 200 de stații de benzină sub propria marcă în New Jersey, Pennsylvania și New York. Este unul dintre cei mai mari distribuitori de carburanți din R. Moldova și Bulgaria și operează aproximativ 600 de stații în Turcia și peste 300 în România.

Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut în proprietatea statului. Compania a achitat și o amendă de 5 milioane de lei

Activele deținute de Lukoil pe teritoriul Aeroportului Chișinău au revenit în proprietatea statului. Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie, cu Lukoil Moldova, actele de predare – primire ale complexului petrolier din cadrul AIC. Astfel, activele au revenit în proprietatea statului conform deciziei Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) din data de 15 decembrie 2025, se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul Energiei.

În aceeași ședință, CEIISS a interzis activitatea Lukoil în domenii de interes strategic pentru securitatea statului cu beneficiarii și fondatorii existenți și a dispus revenirea la situația anterioară privatizării, în anul 2005, a complexului petrolier din Aeroport. Lukoil a fost obligată să predea activele până la 9 ianuarie. Deoarece compania nu s-a conformat, la 16 ianuarie Consiliul i-a aplicat o amendă de 5 milioane de lei, care a fost achitată.