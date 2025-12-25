Un conflict care durează în Filipine de 56 de ani ia pauză, tradițional, de Crăciun

Un moment de pace apare în fiecare an în ceea ce este considerat pe scară largă cea mai lungă insurgență comunistă din lume. Conflictul de gherilă dintre Armata Populară Nouă (NPA) maoistă și guvernul filipinez, care se desfășoară în Filipine, va intra în al 57-lea an în 2026 și a provocat aproximativ 60 000 de victime. Însă, o dată pe an, luptele tind să se oprească, deoarece ambele părți depun armele de Crăciun, relatează Sky News.

Tradiția a fost respectată în mulți ani cel puțin din 1986 încoace, un moment rar de reținere într-o lume care este acum mai violentă decât oricând de la Al Doilea Război Mondial. Potrivit Institutului de Cercetare pentru Pace din Oslo (PRIO), numărul conflictelor care implică state a atins cel mai ridicat nivel de la 1946 la sfârșitul anului trecut. În total, în 2024 erau active 61 de conflicte – aproape de două ori mai multe decât acum 20 de ani.

Anul trecut a fost, de asemenea, al patrulea cel mai violent de la sfârșitul Războiului Rece, fiind depășit doar de cei trei ani precedenți în ceea ce privește numărul de victime din lupte. Extinderea filialelor Statului Islamic din 2014, împreună cu bilanțul greu al războaielor din Ucraina și Gaza, s-au numărat printre principalii factori ai acestor creșteri, a declarat Siri Aas Rustad, cercetătoare la PRIO.

Conflictele tind acum să dureze mai mult decât în trecut, a adăugat ea, în timp ce operațiunile de menținere a păcii și procesele de pace au scăzut.

Pe acest fundal sumbru, armistițiile de Crăciun din Filipine, oferă o privire asupra unei abordări alternative.

Chiar și fostul președinte al Filipine Rodrigo Duterte – notoriu pentru brutalul său „război împotriva drogurilor” și aflat acum în fața Curții Penale Internaționale – a cerut ocazional armistiții de Crăciun, promițând „liniște și seninătate” pentru filipinezi în timpul sărbătorilor.

Insurgenții filipinezi din Armata Populară Nouă arătând armele capturate. Foto: Reuters

Departe de această confruntare geopolitică, tradiția păcii de Crăciun din Filipine încă supraviețuiește – la limită.

Anul acesta, ca și în 2023, NPA a declarat un armistițiu de patru zile care acoperă Crăciunul și Anul Nou, chiar dacă acesta nu a fost reciprocizat de forțele guvernamentale.

Tradiția opririi ostilităților în timpul sărbătorilor – reflectând mesajul biblic al păcii pe pământ – datează de mult timp. Cel mai cunoscut exemplu a avut loc în 1914, când trupele britanice și germane au traversat tranșeele în timpul Primului Război Mondial pentru a sărbători Crăciunul împreună.

Astfel de armistiții scurte au pus rareori capăt conflictelor, dar au contribuit la „construirea încrederii pe termen lung, necesară pentru stabilirea unor acorduri de pace durabile”, a spus Rustad.

Patricio Abinales, istoric politic la Universitatea din Hawaii, Manoa, a spus că insurgența a fost puternic slăbită și devine din ce în ce mai irelevantă – ceea ce ar putea duce în cele din urmă la încheierea conflictului care durează de decenii.