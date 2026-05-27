SUA ar putea reduce numărul de bombardiere strategice și nave de război disponibile pentru NATO în situații de criză

Statele Unite intenționează să reducă semnificativ contribuțiile militare puse la dispoziția aliaților europeni în cazul unei crize, inclusiv avioane de luptă, nave de război și aeronave de realimentare în aer, a relatat publicația germană Spiegel. Alianța NATO traversează o perioadă de tensiuni fără precedent, unele state europene temându-se că Washingtonul ar putea chiar să se retragă complet, relatează agenția britanică de știri Reuters.

Președintele american Donald Trump i-a criticat în repetate rânduri pe aliații europeni pentru nivelul insuficient al cheltuielilor militare și a promis retragerea a mii de soldați americani din Germania. Totodată, ambiția sa de a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom danez, a amplificat și mai mult tensiunile transatlantice.

Trump a lansat critici dure și la adresa aliaților europeni pentru lipsa de sprijin în redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transportul maritim, pe fondul războiului cu Iranul. El a afirmat că ia în calcul retragerea din NATO și a pus sub semnul întrebării obligația Washingtonului de a respecta pactul de apărare colectivă al alianței.

Potrivit Spiegel, un emisar al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a prezentat planul oficialilor de rang înalt ai statelor membre NATO în cadrul unei reuniuni desfășurate cu ușile închise la sediul alianței din Bruxelles, la sfârșitul săptămânii trecute.

Trei surse familiarizate cu situația au declarat pentru Reuters că administrația Trump urma să informeze aliații NATO că va reduce capacitățile militare pe care SUA le pun la dispoziția alianței în cazul unei crize. Conform informațiilor apărute, Statele Unite intenționează să ofere doar jumătate din numărul anterior de bombardiere strategice.

Mai exact, numărul avioanelor de luptă americane ar urma să fie redus cu o treime.

Totodată, Marina SUA ar urma să aloce NATO mai puține distrugătoare, iar Washingtonul nu mai intenționează să pună submarine la dispoziția alianței.

În urma acestor schimbări, Europa va trebui să își asigure propriile drone de recunoaștere, în timp ce Statele Unite intenționează să reducă semnificativ furnizarea de drone înarmate.

Potrivit Spiegel, Washingtonul va prezenta detalii suplimentare în cadrul unei conferințe privind generarea de forțe, programată pentru începutul lunii iunie.

O purtătoare de cuvânt a NATO a declarat pentru Spiegel că în cadrul alianței a existat „o dependență excesivă” de Statele Unite în ceea ce privește planificarea forțelor și că, pe măsură ce Europa și Canada își sporesc investițiile în apărare, responsabilitățile militare din interiorul NATO ar putea fi reorganizate.