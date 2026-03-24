STUDIU Numărul total de elevi va scădea cu aproximativ 30% până în 2040: prognoze privind dezvoltarea învățământului primar și secundar general

În perioada 2000-2024, numărul total de elevi din învățământul primar și secundar general a scăzut cu 47% – de la 631,3 mii la 335,1 mii. În mediul rural, reducerea a fost de 61%, iar în mediul urban de 27%. Așa arată datele Studiului de previziune privind dezvoltarea învățământului primar și secundar general pentru perioada 2025-2035, prezentat marți, 24 martie, de Institutul de Politici Publice (IPP), potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetări (MEC).

Potrivit studiului, rețeaua școlară s-a adaptat doar parțial la aceste schimbări. În timp ce în mediul urban dimensiunea instituțiilor este în creștere, în mediul rural persistă un număr mare de școli mici, cu efective reduse. Această fragmentare afectează calitatea procesului educațional și accentuează inegalitățile dintre elevi.

„Sistemul de învățământ din R. Moldova funcționează într-un context profund schimbat față de perioada în care a fost construită actuala infrastructură școlară. Scăderea natalității, migrația și reducerea constantă a populației de vârstă școlară au generat presiuni tot mai mari asupra sustenabilității rețelei școlare, în special în mediul rural”, a menționat autorul studiului, Anatol Gremalschi, director de programe la IPP.

Analiza rezultatelor arată o corelație directă între dimensiunea școlii și performanțele elevilor, potrivit MEC. Astfel, în anul 2025, nota medie la examenele de absolvire a gimnaziului în școlile foarte mici a fost de 5,77, comparativ cu peste 7,1 în școlile mari. Totodată, accesul la profesori specializați, laboratoare și activități extracurriculare este semnificativ mai redus în instituțiile cu efective mici.

Prognozele demografice indică o continuare a declinului populației școlare. Numărul total de elevi va scădea cu aproximativ 30% până în 2040, cu un impact mai accentuat în afara municipiului Chișinău. În aceste condiții, menținerea actualei rețele fără ajustări va amplifica presiunile asupra calității educației.

Studiul confirmă și existența unui deficit de cadre didactice, mai ales în mediul rural, unde profesorii predau frecvent mai multe discipline, inclusiv în afara specializării. Această situație afectează direct calitatea actului educațional și limitează oportunitățile elevilor

În acest context, MEC amintește despre o serie de modificări, adoptate la Codul Educației, care prevăd reorganizarea școlilor cu un număr mic de elevi, pentru a asigura condiții reale de învățare și acces la resurse educaționale moderne. Conform ultimelor date, în prezent, aproximativ 91 de școli au sub 50 de elevi, iar 247 de instituții au mai puțin de 90 de elevi, ceea ce limitează semnificativ accesul elevilor la infrastructură adecvată și la activități educaționale diverse.

„Reforma rețelei școlare va fi implementată în baza unor principii clare: accent pe calitate, reinvestirea resurselor în educație, menținerea școlilor primare în localități, asigurarea transportului școlar gratuit, sprijin financiar pentru familii, suport pentru cadrele didactice și respectarea drepturilor minorităților”, subliniază MEC.

Reorganizarea va viza aproximativ 1 328 de elevi, ceea ce reprezintă sub 0,5% din totalul celor peste 330 000 de elevi din sistem, prin reorganizarea a 73 de instituții de învățământ. Elevii vor beneficia de transport gratuit și sprijin financiar, iar cadrele didactice vor avea acces la măsuri de reconversie profesională, relocare și compensarea cheltuielilor de transport, inclusiv indemnizații pentru mobilitate între raioane.

Cercetarea a fost realizată cu suportul Băncii Mondiale în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității educației”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării.