ZdG în ochii tăi: „Este exemplul viu că jurnalismul de investigație poate schimba mentalități, poate mișca lucrurile din loc”

Pentru Arcadie Romanciuc, ZdG este o sursă credibilă de adevăr, dreptate și transparență. Apreciază munca jurnaliștilor pentru corectitudinea informațiilor, pentru curajul de a aborda subiecte dificile și pentru investigațiile bine documentate. „Într-o societate în care justiția pare deseori doar o formă fără fond, Ziarul de Gardă este una dintre puținele surse care mai dau sens cuvintelor «adevăr» și «dreptate»”, ne scrie tânărul.

„Pentru mine, Ziarul de Gardă nu este doar un ziar. Este o instituție a încrederii într-o țară în care prea des încrederea în instituțiile statului – în Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, instanțele de judecată – este pusă la grea încercare. Dacă mă întrebați în cine cred atunci când e vorba de adevăr, dreptate și transparență, răspunsul meu este clar: Ziarul de Gardă.

Privesc Ziarul de Gardă ca printr-o lentilă lucidă, care mi-a arătat timp de 21 de ani realitatea așa cum este ea: incomodă, dar necesară. A însemnat mereu curaj – curajul de a scrie ceea ce alții evită, de a investiga ceea ce se încearcă a fi ascuns. A însemnat risc – risc asumat în fiecare anchetă, în fiecare deplasare, în fiecare interviu cu miza adevărului. Și a însemnat o muncă asiduă, uneori nevăzută, dar întotdeauna de o rigoare și un profesionalism greu de egalat.

Este vocea celor fără voce, lumina pusă acolo unde întunericul corupției părea de nepătruns. Este exemplul viu că jurnalismul de investigație poate schimba mentalități, poate mișca lucrurile din loc și, mai ales, poate crea speranță.

Într-o societate în care justiția pare deseori doar o formă fără fond, Ziarul de Gardă este una dintre puținele surse care mai dau sens cuvintelor «adevăr» și «dreptate».