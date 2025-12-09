ZdG vă invită la expoziția „Războiul digital și pacea informațională”, dedicată Zilei Internaționale Anticorupție

Redacția ZdG vă invită la inaugurarea tradiționalei expoziții de Ziua Internațională Anticorupție, care va fi vernisată marți, 9 decembrie, la ora 15.00 în incinta Muzeului Național de Istorie.

În acest an tema abordată este Războiul digital și pacea informațională, iar expoziția este împărțită în 3 sectoare dedicate Integrității: teritorială, politică, informațională. Exponatele predispun la reflecții și generează întrebări: Cum poate fi construită o democrație puternică într-un stat fără integritate teritorială? Cum putem crede în integritatea securității naționale, când cerul deasupra noastră este violat tot mai des de obiecte de zbor nesolicitate, inamice? Și putem oare combate corupția într-un stat în care integritatea informațională e ca un vas ciuruit?

„Solul reintegrării teritoriale”, „Cupa răbdării și nodul din gât”, „Armata digitală și antidotul”, „Cum găsim calea spre strada Păcii?” sunt câteva dintre exponatele unice care pot fi văzute doar în cadrul acestei expoziții.

Expoziția va dura până la data de 29 decembrie 2025.

Vă așteptăm cu drag!