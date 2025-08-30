VIDEO Stația de epurare din orașul Rezina activează ilegal și poluează grav râul Nistru

Stația de epurare a apelor uzate din orașul Rezina operează fără autorizație de mediu și deversează ape insuficient tratate în râul Nistru, încălcând legislația de mediu. Autoritățile locale nu dispun de date oficiale privind calitatea apei epurate. În urma sesizării portalului Rezina în Obiectiv, Ministerul Mediului a preluat cazul și a stabilit un termen de 90 de zile pentru remedierea situației.

În ultimii ani, rețeaua de canalizare din Rezina a fost extinsă pe 13 străzi. În 2023, un proiect finanțat de Uniunea Europeană a conectat 225 de gospodării din cartierul Rezina-Vest, construind încă 4 km de rețea legată de stația de epurare. Creșterea numărului de firme, inclusiv spălătorii auto, și a instituțiilor publice a dublat aproximativ volumul apelor uzate. Stația de epurare funcționează astfel la capacitate maximă și nu face față cererii, recunosc autoritățile locale.

Localnicii reclamă că apa deversată în Nistru este vizibil murdară și emană un miros neplăcut. Problema devine evidentă în perioadele de secetă, când nivelul râului scade, iar deversările insuficient tratate nu pot fi mascate de cantitatea mare de apă.

Lipsa controlului și a datelor oficiale

Pe lângă faptul că stația de epurare deversează în râul Nistru ape uzate insuficient tratate, din conducta de evacuare a apei ajung în Nistru șervețele, pachete din polietilenă, resturi menajere și alte impurități. Însă despre aceste mase solide, autoritățile de mediu de la Rezina susțin că au ajuns aici, spre mal, din altă parte, fiind aduse de valurile râului și că nu puteau proveni de la stația de epurare.

Portalul Rezina în Obiectiv a solicitat rapoarte de mediu de la Inspecția pentru Protecția Mediului (IPM) Rezina, Agenția de Mediu și Administrația Națională „Apele Moldovei”, însă niciuna dintre instituții nu a putut prezenta date complete privind calitatea apei.

IPM Rezina a declarat că nu deține laborator pentru prelevarea probelor și că raportarea privind eficiența activității stațiilor de epurare se face de către Agenția de Mediu și IP Administrația Națională „Apele Moldovei”.

Însă, la Laboratorul de Referință de Mediu al Agenției de Mediu, nu au fost primite solicitări privind efectuarea probelor de laborator de la stația de epurare din orașul Rezina, în timp ce IP Administrația Națională „Apele Moldovei” a comunicat că aceasta nu se încadrează în domeniul său de activitate.

Pe de altă parte, primarul orașului Rezina, Simion Tatarov, susține contrariul: „Periodic au fost prelevate probe de apă pentru determinarea calității apei epurate. Conform raportului, rezultatele estimate sunt în limitele indicilor permisivi de poluare. Stația funcționează în regim bun, fără întreruperi sau incidente; nu au existat reclamații sau sesizări privind funcționarea stației.”

Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal-Locative Rezina”, care gestionează activitatea stației de epurare, a comunicat următoarele: „Calitatea apei epurate deversată în râul Nistru se constată ca satisfăcătoare conform rapoartelor emise de către Centrul de Sănătate Publică Orhei. Ultimele probe privind calitatea apelor deversate de la stația de epurare au fost prelevate de către Centrul de Sănătate Publică Orhei și laboratorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului în perioada 10–14 august 2025.”

Dacă admitem că anterior au mai fost efectuate astfel de probe, rezultatele pot fi considerate nule, deoarece „acest laborator nu este acreditat pentru efectuarea încercărilor la apă uzată, inclusiv cea provenită din stațiile de epurare”, ne confirmă Iurie Friptuleac, directorul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), aceasta fiind unica instituție de acreditare a laboratoarelor din țară.

Stația de epurare activează fără autorizație de mediu

Agenția de Mediu a informat că nu a eliberat nicio autorizație de mediu pentru folosința specială a apei pentru stația de epurare din orașul Rezina. Acest fapt contravine articolului 23 din Legea apelor.

Același lucru a fost confirmă și IPM Rezina, fapt pentru care ÎM „Servicii Comunal-Locative Rezina” a fost sancționată în conformitate cu prevederile Codului Contravențional al Republicii Moldova.

Mai exact, potrivit lui Grigore Carpov, șeful IPM Rezina, anul trecut ÎM „Servicii Comunal-Locative Rezina” a fost sancționată de două ori cu aplicarea a două amenzi. Carpov a precizat că următorul control la stația de epurare, se planifică până la finele acestui an.

Pe de altă parte, Veaceslav Curti, administrator interimar la ÎM „Servicii Comunal-Locative Rezina”, susține că „nu au parvenit reclamații, sesizări sau plângeri referitoare la funcționarea stației de epurare privind deversarea apelor uzate în râul Nistru, din momentul preluării în gestiune economică, nici de la organele de resort, nici de la cetățeni”.

„Ministerul Mediului promovează folosirea cât mai rațională a resurselor de apă, protecția mediului și prevenirea poluării apelor prin politicile și actele normative promovate. Reiterăm că operarea stației de epurare din orașul Rezina fără autorizație de mediu pentru folosința specială a apei contravine legislației în vigoare, iar situația va fi monitorizată de către Ministerul Mediului prin intermediul Inspecției pentru Protecția Mediului Rezina.

În conformitate cu articolul 46 din Legea apelor, operatorului i-a fost emis un plan de remediere a situației, cu termen de realizare de 90 de zile lucrătoare, a cărui executare este monitorizată strict de Inspecția pentru Protecția Mediului Rezina”, declară Gheorghe Hajder, secretar de stat la Ministerul Mediului.

Nicio soluție pentru extinderea stației

„Pentru asigurarea epurării apelor uzate în orașul Rezina este necesară extinderea stației prin montarea încă a unui reactor cu capacitatea de 230 m³ pe 24 de ore. La moment nu există documentație de proiect și nici nu este determinată sursa de finanțare”, spune Simion Tatarov, primarul orașului Rezina.

Potrivit informațiilor oferite de autorități, capacitatea tehnică a stației de epurare a apelor uzate din orașul Rezina este de 700 m³ în 24 de ore, iar volumul mediu zilnic de ape uzate colectate și procesate de la locuitorii orașului constituie 600 m³ în 24 de ore.