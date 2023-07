VIDEO Detalii despre atacul armat de la aeroportul din Chișinău, lovitura de stat eșuată din Rusia și noutăți de pe frontul din Ucraina | Săptămâna de Gardă

Astăzi, 1 iulie, vorbim despre atacul armat de la Aeroportul Internațional Chișinău care a luat două vieți, despre lovitura de stat eșuată din Rusia, despre noile sancțiuni impuse persoanelor implicate în destabilizarea R. Moldova, despre protestul temporar suspendat al fermierilor, dar și despre noua formațiune politică a lui Ilan Șor.

Săptămâna de Gardă poate fi ascultată pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Spotify (din afara R. Moldova) și privită pe canalul nostru de Youtube.

Imaginea lui Putin de lider atotputernic al Rusiei a suferit o lovitură extrem de dură la sfârșitul săptămânii trecute. Evghenii Prigojin și mercenarii săi din grupul Wagner, care până acum dusese o luptă sângeroasă de partea rușilor în războiul din Ucraina, au luat sub control comandamentul militar rusesc din Rostov pe Don și au pornit, în număr de câteva mii, spre Moscova, urmărind răsturnarea puterii de la Kremlin. S-au oprit însă la 200 de km de capitala Rusiei, Prigojin declarând că a decis să evite o vărsare de sânge. Cel care își asumă meritul de a-l fi oprit pe Prigojin este președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko. Dictatorul de la Minsk spune că a vorbit cu Prigojin la telefon și i-a cerut să oprească rebeliunea în schimbul oferirii unor garanții de securitate. Ulterior, Prigojin și alți membri ai grupului său au ajuns în Belarus.

Putin a numit rebeliunea lui Prigojin drept „o lovitură cu cuțitul în spate”. Mai multe voci, atât din Rusia, cât și din Occident, consideră că în spatele acțiunilor lui Prigojin s-ar fi aflat exponenți ai Serviciilor Secrete rusești, care își doresc slăbirea lui Putin și, ulterior, preluarea puterii în Rusia.

Șapte persoane incluse anterior în listele de sancțiuni internaționale ale UE, SUA, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Canadei și Norvegiei pentru destabilizarea situației din R. Moldova sau implicarea în acțiuni ce atentează la integritatea teritorială a Ucrainei, au fost introduse și în lista de sancțiuni aprobată de către Comisia pentru Situații Excepționale din R. Moldova. Este vorba despre Gheorghe Cavcaliuc, Marina Tauber, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Constantin Botnari, Aleksandr Kalinin și Grigore Caramalac. Astfel, tranzacțiile financiare efectuate de aceste persoane pe teritoriul R. Moldova vor fi supuse unui control mai riguros.

Între timp, autoritățile din Elveția au anunțat că se alătură statelor UE care au impus sancțiuni împotriva persoanelor implicate în acțiuni de destabilizare a R. Moldova. Pe listă figurează fostul deputat fugar Ilan Șor, deputata cercetată penal Marina Tauber, politicianul cercetat penal Gheorghe Cavcaliuc, oligarhul Vladimir Plahotniuc și omul de afaceri rus Igor Ceaika. Tot în această săptămână, sancțiunilor europene s-au mai alăturat încă opt țări, printre care Ucraina, Norvegia și Albania.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a modificat prețurile la energia electrică produsă și tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor de către întreprinderile „Termoelectrica” și „CET-Nord”. Astfel, pentru energia electrică, consumatorii din municipiul Chișinău vor achita 3 lei și 98 de bani per kWh, fără TVA, cu 5 bani mai mult decât tariful în vigoare. Iar tariful pentru energia termică a fost aprobat în mărime de 3 267 de lei per Gcal, fără TVA, cu 310 lei mai puțin față de prețul actual. Pentru energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare ale întreprinderii „CET-Nord” a fost aprobat prețul de 4 lei și 66 de bani per kWh, fără TVA, mai mic cu un leu și 45 de bani decât tariful actual, iar prețul pentru energia termică a fost aprobat în mărime de 3 561 de lei per Gcal, fără TVA, mai mic cu 344 de lei per Gcal decât tariful în vigoare.

Directorul Agenției Proprietății Publice, Alexandru Musteață, a fost eliberat din funcție, în baza cererii de demisie. În locul său la cârma instituției a fost numit Roman Cojuhari, care până acum a fost director interimar al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”. Hotărârile au fost aprobate, miercuri, de către Cabinetul de miniștri.

Dorin Recean, prim-ministrul R. Moldova: „O solicitare pentru domnul Cojuhari: Agenția Proprietății Publice trebuie restructurată și acolo trebuie făcută ordine. Trebuie neapărat să gestionăm patrimoniul statului eficient”.

La o săptămână după ce Partidul „Șor” a fost declarat neconstituțional, fostul deputat fugar Ilan Șor a anunțat formarea unui bloc politic a cărui denumire scurtă urmează a fi… tot ȘOR, adică exact ca și fostul său partid declarat neconstituțional. Noua formațiune politică ar urma să aibă numele deplin „Șansă, Obligații, Realizări” și va fi constituit din două partide apărute în ultimii doi ani. Este vorba despre Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și Partidul Moldovenesc „Ai noștri”. Mai multe detalii aflați dintr-un articol publicat pe zdg.md.

Săptămâna aceasta, UE a lansat un pachet de sprijin pentru R. Moldova. Conform Delegației UE în R. Moldova, asistența se concentrează pe cinci priorități, printre care Sprijinirea reformelor din țara noastră, asigurarea securității energetice a R. Moldova și combaterea ingerințelor informaționale străine.

Iar Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare va oferi Republicii Moldova un împrumut în valoare de 50,1 de milioane de euro pentru realizarea proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură”. Implementarea este planificată să se încheie în septembrie 2029.

Asociația „Forța Fermierilor” a suspendat acțiunile de protest până pe 1 august. Marți, după o nouă rundă de discuții cu reprezentanții Guvernului, agricultorii și-au luat unitățile agricole parcate în fața Guvernului și au părăsit Piața Marii Adunări Naționale. Alexandr Slusari, directorul executiv al Asociației, a declarat pentru ZdG că decizia a fost luată din motiv că agricultorii urmează să strângă roada culturilor agricole de prima grupă. După discuțiile cu reprezentanții Asociației „Forța Fermierilor”, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a declarat că au fost identificate 200 de milioane de lei pentru subvenționarea fermierilor și că în prezent autoritățile elaborează regulamentul în baza căruia vor fi acordați acești bani.

Colega noastră Natalia Zaharescu, autoarea podcastului ZdCe a discutat despre nemulțumirile agricultorilor cu directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari. Podcastul va fi publicat duminică pe zdg.md și pe canalul nostru de youtube.

Pe 14 iunie curent s-au împlinit patru ani de când oligarhul Vladimir Plahotniuc a părăsit R. Moldova. Fostul lider al Partidului Democrat și apropiații lui sunt vizați în numeroase dosare penale, inclusiv în cel legat de furtul miliardului, însă niciunul nu a ajuns să fie condamnat sau să-și ispășească pedeapsa în închisoare. Pe canalul nostru de youtube găsiți întreaga anchetă despre dosarele oamenilor lui Plahotniuc. Vă îndemnăm să priviți și să vă expuneți opiniile în secțiunea de comentarii. Tot în această săptămână Ziarul de Gardă a aflat că Vladimir Plahotniuc este cercetat penal și pentru trafic de copii și trafic de ființe umane. Potrivit unor documente expediate Ziarului de Gardă de către o sursă anonimă care se prezintă drept „un grup de ofițeri din SIS”, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale a început urmărirea penală în decembrie 2020. Purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur, nu a confirmat veridicitatea ordonanței de ne-a comunicat că, citez, „datele din dosarul penal investigat nu pot fi divulgate”.

Oamenii legii au descins cu percheziții, miercuri seara, la domiciliul fostului deputat român Cristian Rizea, expulzat la sfârșitul lunii aprilie de pe teritoriul R. Moldova pentru că ar fi „pregătit și desfășurat acțiuni îndreptate spre schimbarea prin violență a regimului constituțional” al R. Moldova. Reprezentanții Poliției au menționat că perchezițiile au fost desfășurate de către Procuratură, însă fără a oferi alte detalii.

Avem noutăți și despre dosarul în care fostul președinte Igor Dodon, soția sa, dar și un medic de familie sunt cercetați pentru „deținerea și folosirea unui document medical fals”. Zilele trecute, magistrații Curții Supreme de Justiție au respins cererea înaintată de către avocații soților Dodon privind strămutarea judecării cauzei penale de la Judecătoria Chișinău la o altă instanță egală în grad.

Gheorghe Meaun, fostul președinte al raionului Sângerei ales pe listele PLDM, care a fost reținut în 2015 de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurori într-un dosar de corupere pasivă și abuz de serviciu, a fost achitat pe motiv că nu a fost constatată existenţa faptelor infracţiunilor. Sentința a fost pronunțată la începutul lunii mai de către magistratul Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

Oamenii legii au documentat timp de opt luni activitatea unui grup infracțional, format din șapte membri, bănuit că ar fi influențat rezultatul evenimentelor sportive, cu scopul de a obține mijloace bănești din pariuri. Potrivit Poliției, suspecții cu vârstele cuprinse între 30 și 50 de ani sunt jucători care evoluează în Super Liga Moldovei la fotbal și foști jucători ai unei echipe de fotbal din R. Moldova. Ziarul de Gardă a aflat că echipa vizată în dosarul penal este Sfântul Gheorghe Suruceni. Echipa a terminat ultima ediție a Super Ligii pe locul cinci, ratând prezența în cupele europene.

În februarie 2019, Sabina Zagrencu, o fetiță de 8 ani, murea la Spitalul Raional Rezina din cauza unui șoc endotoxic. De atunci, bunica Sabinei se luptă cu sistemul medical și cel judiciar pentru a afla cine se face vinovat de decesul nepoatei sale. Pe canalul nostru de youtube găsiți mărturiile bunicii, dar și cum răspund medicii de la Rezina atunci când sunt întrebați despre acest caz.

Continuăm cu evenimentele de pe frontul din Ucraina. Armata rusă a lansat, marți seară, un atac masiv asupra centrului orașului Kramatorsk din estul Ucrainei. Cel puțin 12 persoane au murit, iar aproximativ 60 de persoane au fost rănite, printre care un bebeluș de opt luni. Președinta Maia Sandu a condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei, menționând că, citez, „atacarea civililor de către Rusia este îngrozitoare, iar autorii trebuie să fie trași la răspundere”.

Venim și cu o veste bună din viața redacției noastre. ZdG a obținut opt premii în cadrul concursurilor interne ale Asociației Presei Independente pentru 2022. Reporterii ZdG au fost cei mai buni la investigații, reportaje, știri și materiale video. Totodată, ZdG a fost premiat pentru „Cea mai bună reflectare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, dar și pentru conținut video.