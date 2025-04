VIDEO Protest în centrul capitalei împotriva violenței în familie: „În cazul soției lui Bolea sunt mii de femei moldovence care sunt supuse violenței și le este frică să vorbească”

În centrul capitalei marți, 29 aprilie, are loc un protest împotriva violenței în familie și a violenței față de femei și copii. Intitulată „Legate de tăcere”, manifestația este organizată în contextul „situației care a avut loc în familia deputatului Vasile Bolea și reacția publică”, potrivit organizatoarei, Elena Celac, o activistă civică și jurnalistă din regiunea găgăuză.

„În cazul soției lui Bolea sunt mii de femei moldovence care sunt supuse violenței și le este frică să vorbească despre asta. Le este teamă să nu fie judecate, că nimeni nu le va sprijini. Le este frică de partenerii înșiși, care le manipulează ani la rând și le aduc la dependență psihologică și economică. Prin această acțiune vreau să le spun tuturor femeilor din Moldova: nu vă fie frică! Noi suntem împreună! Nu sunteți singure! Multe au trecut prin asta și au găsit puterea de a începe o nouă viață. Dar să nu vă fie frică să cereți ajutor! Și tu o poți face. Ești liberă! Cu toții suntem liberi! Cu toții suntem egali! Cu toții merităm o viață decentă, indiferent de sex. Diferențele de gen nu ar trebui să dicteze locul în care aparținem”, se arată în descrierea evenimentului , care are loc la Arcul de Triumf, începând cu ora 17:30.

În seara zilei de vineri, 25 aprilie, oamenii legii au intervenit într-un caz de „conflict în familie”, iar ZdG a aflat că este vorba despre familia deputatului Vasile Bolea. Conform surselor ZdG, unul dintre copiii deputatului a apelat la 112 spunând că „mama este agresată de tata”.

Rodica Bolea, soția deputatului, a oferit două comentarii după ce informația a ajuns în spațiul public. Deși a declarat inițial pentru TV8 că apelul făcut la 112 de copil s-a întâmplat pentru că acesta s-ar fi speriat, ulterior aceasta a scris pe pagina sa de Facebook că fiul lor ar fi sunat din greșeală.

„(…) încă ieri am depus o declarație la poliție privind închiderea cazului, întrucât apelul a fost efectuat din greșeală de copilul nostru”, a scris soția deputatului.

Din înregistrarea video consultată de ZdG se poate observa reacția copiilor la sosirea polițiștilor, aceștia arătând polițistului unde se aflau părinții.

De asemenea, soția deputatului mai declară că informația precum că ar fi fost agresată este falsă și că aceasta ar fi o campanie planificată de discreditare a soțului ei, Vasile Bolea.

„În legătură cu recentele informații din mass-media despre presupusa „agresiune” din partea soțului meu, declar oficial: această informație este FALSĂ. În cei 17 ani de viață împreună, soțul meu nu a recurs niciodată la violență fizică asupra mea. (…) Nu am fost supusă violenței, nu am solicitat un ordin de protecție și nu am depus mărturie la poliție. Emiterea ordinului de protecție a fost pentru mine o surpriză neplăcută. (…) Sunt convinsă că aceste publicații fac parte dintr-o campanie planificată de discreditare a soțului meu”, a transmis Rodica Bolea.