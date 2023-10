VIDEO Noi percheziții în dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice, condamnare la CtEDO și noutăți din justiție. Fostul prim-ministru Ion Chicu insultă jurnaliștii ZdG | Săptămâna de Gardă

Peste 60 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, NATO își reiterează sprijinul pentru țara noastră, o persoană a fost reținută în dosarul „Frauda bancară”, iar fostul premier Ion Chicu numește jurnaliștii de la Ziarul de Gardă „escortese mediatice”.

Oamenii legii au descins, joi, cu 65 de percheziții în cadrul unui dosar de finanțare ilegală a unui partid politic, dar și a unor reprezentanți independenți ghidați de același staf în cadrul alegerilor locale. În secvențele audio publicate de Inspectoratul General al Poliției se vorbește despre partidul Șansa, afiliat fostului deputat fugar Ilan Șor. În urma descinderilor, trei reprezentanți ai formațiunii politice au fost reținuți. Potrivit Poliției, la toți figuranții percheziționați au fost găsite mijloace financiare, carduri bancare PYYPL, telefoane și tablete în care era instalată aplicația mobilă pentru gestionarea tranzacțiilor.

Prim-ministrul Dorin Recean s-a aflat zilele trecute la Bruxelles, unde a avut întrevederi cu șefii instituțiilor europene, inclusiv cu înaltul reprezentant al UE, Josep Borrell, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. De asemenea, șeful Cabinetului de miniștri s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova: „R. Moldova este angajată să-și consolideze capacitățile de apărare. Apreciem foarte mult sprijinul NATO și a statelor membre”.

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO: „NATO susține complet suveranitatea R. Moldova și integritatea teritorială și cerem Rusiei să-și retragă forțele de pe teritoriul vostru. Puteți conta în continuare pe ajutorul nostru”.

Fostul prim-ministru Ion Chicu, în prezent președinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, a numit Ziarul de Gardă „bordel politic”, iar pe jurnaliștii de la Ziarul de Gardă – „escortese politice”. Insultele fostului premier au venit după ce reportera Măriuța Nistor l-a contactat telefonic pentru a-i solicita un comentariu privind listele electorale ale formațiunii pe care o conduce. Mai multe ONG-uri de media au condamnat comportamentul politicianului Ion Chicu. totodată, Ziarul de Gardă va solicita reacția CEC și a juriștilor specializați pe discursul de ură referitor la acest caz. Vom reveni cu detalii pe zdg.md.

R. Moldova va trebui să-i achite fostului procuror general Alexandr Stoianoglo 3 600 de euro drept prejudiciu moral. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis marți că țara noastră a încălcat articolul 6 § 1 din Convenție, care prevede dreptul de acces la o instanță. Cauza se referea la imposibilitatea procurorului general de a face apel împotriva suspendării sale, care a fost declanșată de procedurile penale inițiate împotriva sa. Alexandr Stoianoglo fusese suspendat din funcția de procuror general după ce a fost reținut în octombrie 2021, fiind cercetat pentru corupere pasivă, fals în declarații, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu.

Alexandr Stoianoglo, fost procuror general: „Noi, inițial, nu am urmărit scopul de a câștiga ceva de la stat. Suma pe care noi am cerut-o este o sumă foarte modestă. Pentru noi este importantă recunoașterea încălcării drepturilor noastre și pentru noi este importantă demnitatea noastră. Unii dintre avocații mei atunci sugerau că „hai să cerem 10-20 mii de euro”, dar nu am urmărit scopul respectiv”.

După decizia CtEDO, Ministerul Justiției a comunicat că, recent, au fost operate modificări la Legea cu privire Procuratură, în cadrul cărora a fost revizuit și mecanismul suspendării din funcție a procurorului general pentru a evita astfel de situații pe viitor. ZdG a discutat cu președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ilie Chirtoacă, și cu avocatul Vadim Vieru despre cine este responsabil de condamnarea R. Moldova la Curtea de la Strasbourg. Detalii găsiți pe site-ul nostru.

Tot în această săptămână, Consiliul Superior al Procurorilor a inițiat concursul public pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general. Cei interesați pot depune dosarele până pe data de 22 noiembrie. Postul a devenit vacant după ce șefa statului a semnat decretul prin care procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, a fost eliberat din funcție.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut miercuri, pentru 72 de ore, o persoană, anunțată în căutare, care este învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi obținut în 2011, în coparticipare cu alte persoane, un credit de la Banca de Economii, însușind prin escrocherie 1 300 000 de lei. Pe 4 octombrie 2023, pe numele învinuitului a fost eliberat un mandat de arestare pentru 30 de zile. CNA nu a dezvăluit numele persoanei reținute.

Cererea de demisie a directorului Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, a fost acceptată, joi, de Parlament. Odată cu încetarea mandatului directorului CNA, încetează și mandatele directorilor adjuncți ai instituției – Vadim Cojocaru și Alexandr Pînzari.

Igor Grosu, președintele Parlamentului: „Stimați colegi, proiectul 378/26.10.2023 a fost susținut cu votul a 65 de deputați. Vă mulțumesc”.

Tot joi, Parlamentul a numit un nou director la CNA. Este vorba despre directorul adjunct al instituției, Alexandr Pînzari. Acesta activează în cadrul CNA din anul 2016. Anterior, el a ocupat funcția de șef al Direcției generale teritoriale „Nord”.

Contractul de achiziție a energiei electrice cu Centrala termoelectrică de la Cuciurgan a fost prelungit până la sfârșitul anului 2024. Potrivit companiei de stat Energocom, costul energiei electrice rămâne același ca și pe parcursul ultimelor luni, adică 66 de dolari per MWh. Conform graficului agreat de părți, în luna noiembrie, Centrala va livra malului drept al râului Nistru circa 257 mii de MWh.

Familia celor patru victime ale accidentului rutier din comuna Bahmut, raionul Călărași, în care a fost implicat un procuror, se află într-o situație financiară precară și nu ar fi dispus de bani pentru a-și înmormânta rudele, afirmă avocatul Ion Bucur. De partea cealaltă, sora procurorului implicat în accident susține că le-a propus rudelor persoanelor decedate ajutor pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare, dar că aceștia au refuzat, solicitând câte 100 de mii de lei pentru fiecare dintre cele patru persoane decedate. Pe zdg.md găsiți mai multe declarații ale rudelor celor două părți implicate în tragicul accident.

În ajunul alegerilor locale generale, Serviciul de Informații și Securitate a solicitat blocarea mai multor portaluri rusești care, citez, „alterează spațiul informațional”. Ordinul SIS a fost transmis furnizorilor de rețea pentru a bloca accesul utilizatorilor din R. Moldova la cele 22 de surse. Iar posturile de televiziune Prime, Publika TV, Canal 2, Canal 3, Canal 5 și Mega TV au fost sancționate cu amenzi a câte 12 000 de lei fiecare pe motiv că au reflectat campania electorală, deși au notificat anterior Consiliul Audiovizualului că nu o vor face. Astfel, în perioada 10-12 octombrie 2023, cele șase posturi TV au prezentat în cadrul principalelor buletine informative ale serii subiecte cu conținut electoral încadrate în rubrica „Alegeri locale generale 2023”, iar concurenții electorali au avut intervenții directe și indirecte.

Începând cu luna noiembrie, două companii aeriene din Israel vor intra pe piața avia din R. Moldova cu câte trei curse pe săptămână. Companiile Arkia și IsrAir vor opera zboruri directe spre Chișinău din Tel Aviv. În contextul războiului din Israel, autoritățile de la Chișinău susțin că au purtat negocieri cu mai multe companii pentru a satisface cererea ridicată pentru această rută. În total, de la începutul războiului, prin intermediul curselor aeriene au revenit acasă peste 1 800 de cetățeni moldoveni și au plecat aproximativ 600 de persoane.

Deputații transfugi Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, care au fost reținuți în cadrul cauzelor penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, vor rămâne în arest, inclusiv la alegerile locale generale, la care participă în calitate de candidați. Curtea de Apel Chișinău a menținut, marți, decizia primei instanțe de prelungire a măsurilor preventive aplicate parlamentarilor. Astfel, Lozovan rămâne în arest la domiciliu, iar Nesterovschi va petrece încă 30 de zile în izolator.

Evaluarea reluată a celor 21 de candidați la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, care au obținut câștig de cauză la Curtea Supremă de Justiție, ar putea fi încheiată în câteva luni. Pe rol există alte cinci contestații depuse de candidați, în privința cărora Înalta Curte urmează să se expună. Ce trebuie să ia în considerare Comisia Pre-Vetting în privința celor 21 de candidați, aflați accesând zdg.md.

Săptămâna aceasta, trupele ruse au continuat să bombardeze localitățile din sudul Ucrainei. Autoritățile ucrainene au declarat că ar putea fi introdusă evacuarea obligatorie a familiilor cu copii și a persoanelor cu dizabilități din orașele și satele din prima linie a frontului. Un preot din regiunea ucraineană Sumî a fost condamnat la 15 ani de închisoare după ce ar fi colectat date despre forțele armate ucrainene și le-ar fi transmis serviciului secret al Federației Ruse.

Duminică, 29 octombrie, începând cu ora 11, pe canalul nostru de youtube veți putea urmări a doua parte a interviurilor cu pretendenții la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Candidații vor răspunde la patru întrebări legate de cele mai importante probleme ale capitalei, dar și la o întrebare personalizată pentru fiecare candidat.