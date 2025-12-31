VIDEO Mesajul președintei Maia Sandu cu prilejul Anului Nou: „Anul 2025, în ciuda provocărilor, ne-a arătat tuturor puterea Moldovei”

„Anul 2025 a fost un an curajos, pentru că moldovenii au demonstrat curaj și dragoste de libertate”, a declarat președinta Maia Sandu în mesajul său de Anul Nou, adresat cetățenilor.

Șefa statului a subliniat că moldovenii au demonstrat curaj, solidaritate și dragoste de libertate, iar aceste valori au ajutat țara să rămână unită într-o perioadă marcată de dificultăți și tensiuni.

„Dragi cetățeni, Îl petrecem pe 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace, pentru oameni dragi pe care-i putem îmbrățișa, dar și cu speranță față de anul care vine. Un an poate fi mai complicat sau mai ușor, dar ce contează e, de fapt, cum ne modelează ca oameni, ca societate. Un an dificil ne poate arăta caracterul nostru, ca neam, ca țară. Anul 2025, în ciuda provocărilor, datorită fiecăruia dintre voi, ne-a arătat tuturor puterea Moldovei. Vă mulțumesc! Anul 2025 a fost un an curajos, pentru că moldovenii au demonstrat curaj și dragoste de libertate. A fost un an demn, pentru că instituțiile statului au acționat cu demnitate și patriotism. Un an al solidarității prin nenumăratele exemple de grijă pe care, sunt convinsă, aproape fiecare dintre voi le-a manifestat. Un an al încrederii – am avut încredere unii în alții și în țara noastră și ne-am întărit credința că Moldova merită și poate fi o țară bună pentru familiile sale, pentru copii și vârstnici, pentru tradiții puternice, dar și pentru inovații deschizătoare de drumuri. Provocările anului 2025 ne-au adus societatea, uneori, pe baricade. Am avut lupte impuse de alții pentru a ne diviza și certa. Sărbătorile sunt momentul în care putem lăsa totul deoparte și ne întoarce cu inima și mintea spre lucrurile care contează cel mai mult – bunăstarea familiilor noastre și pacea în casele noastre. Poate încheiem anul obosiți, poate suntem plini de energie, poate am adunat supărări sau avem visuri neîndeplinite. Să ne privim cu recunoștință pentru eforturile noastre, să ne împăcăm cu noi înșine și cu cei pe care-i putem ierta, să ne luăm pauze meritate. Fie că sunteți înconjurați de nepoți acum, fie petreceți alături de prieteni, fie că sunteți într-o atmosferă plină de veselie sau poate în liniște și solitudine, cu toții simțim același lucru – speranța că 2026 va fi mai blând. Plugușorul și Sorcova – cu toți clopoțeii și dansurile tradiționale – să ne umple casele de încredere în viitor. Cei care sunt în fața televizorului, dar și cei care își fac datoria în această noapte într-un spital sau poate într-o unitate de pompieri – priviți-i pe cei de lângă voi, oferiți o îmbrățișare sau un gând bun. Privindu-i pe cei dragi, cu toții vrem un singur lucru – să-i vedem sănătoși și să-i putem cuprinde cât mai des. Împreună le vom rezolva pe toate, pe rând. Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de țară. Sunt cele mai prețioase lucruri. La mulți ani, Moldova!”

Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, a venit și el cu felicitări adresate cetățenilor. Acesta a vorbit despre realizările noului Guvern și despre importanța parcursului european ales de cetățeni.