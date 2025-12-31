VIDEO Mesajul președintei Maia Sandu cu prilejul Anului Nou: „Anul 2025, în ciuda provocărilor, ne-a arătat tuturor puterea Moldovei”

Mesajul președintei Maia Sandu cu prilejul Anului Nou: „Anul 2025, în ciuda provocărilor, ne-a arătat tuturor puterea Moldovei”
„Anul 2025 a fost un an curajos, pentru că moldovenii au demonstrat curaj și dragoste de libertate”, a declarat președinta Maia Sandu în mesajul său de Anul Nou, adresat cetățenilor.
Șefa statului a subliniat că moldovenii au demonstrat curaj, solidaritate și dragoste de libertate, iar aceste valori au ajutat țara să rămână unită într-o perioadă marcată de dificultăți și tensiuni.
„Dragi cetățeni,
Îl petrecem pe 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace, pentru oameni dragi pe care-i putem îmbrățișa, dar și cu speranță față de anul care vine.
Un an poate fi mai complicat sau mai ușor, dar ce contează e, de fapt, cum ne modelează ca oameni, ca societate. Un an dificil ne poate arăta caracterul nostru, ca neam, ca țară. Anul 2025, în ciuda provocărilor, datorită fiecăruia dintre voi, ne-a arătat tuturor puterea Moldovei. Vă mulțumesc!
Anul 2025 a fost un an curajos, pentru că moldovenii au demonstrat curaj și dragoste de libertate. A fost un an demn, pentru că instituțiile statului au acționat cu demnitate și patriotism. Un an al solidarității prin nenumăratele exemple de grijă pe care, sunt convinsă, aproape fiecare dintre voi le-a manifestat. Un an al încrederii – am avut încredere unii în alții și în țara noastră și ne-am întărit credința că Moldova merită și poate fi o țară bună pentru familiile sale, pentru copii și vârstnici, pentru tradiții puternice, dar și pentru inovații deschizătoare de drumuri.
Provocările anului 2025 ne-au adus societatea, uneori, pe baricade. Am avut lupte impuse de alții pentru a ne diviza și certa. Sărbătorile sunt momentul în care putem lăsa totul deoparte și ne întoarce cu inima și mintea spre lucrurile care contează cel mai mult – bunăstarea familiilor noastre și pacea în casele noastre.
Poate încheiem anul obosiți, poate suntem plini de energie, poate am adunat supărări sau avem visuri neîndeplinite. Să ne privim cu recunoștință pentru eforturile noastre, să ne împăcăm cu noi înșine și cu cei pe care-i putem ierta, să ne luăm pauze meritate.
Fie că sunteți înconjurați de nepoți acum, fie petreceți alături de prieteni, fie că sunteți într-o atmosferă plină de veselie sau poate în liniște și solitudine, cu toții simțim același lucru – speranța că 2026 va fi mai blând.
Plugușorul și Sorcova – cu toți clopoțeii și dansurile tradiționale – să ne umple casele de încredere în viitor. Cei care sunt în fața televizorului, dar și cei care își fac datoria în această noapte într-un spital sau poate într-o unitate de pompieri – priviți-i pe cei de lângă voi, oferiți o îmbrățișare sau un gând bun. Privindu-i pe cei dragi, cu toții vrem un singur lucru – să-i vedem sănătoși și să-i putem cuprinde cât mai des.
Împreună le vom rezolva pe toate, pe rând.
Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de țară. Sunt cele mai prețioase lucruri.
La mulți ani, Moldova!”
Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, a venit și el cu felicitări adresate cetățenilor. Acesta a vorbit despre realizările noului Guvern și despre importanța parcursului european ales de cetățeni.
„Stimați cetățeni, se apropie sfârșitul de an. Se împlinesc două luni de când am preluat mandatul de prim-ministru. Am spus de la început că nu mă voi lega de o dată anume sau de un termen rigid, dar am simțit nevoia să împărtășesc cu dumneavoastră câteva impresii personale. Un scurt raport, non-formal, și câteva reflecții.
Două luni scurte în calendar. Dar extrem de intense, prin experiențe și provocări. Am avut peste 400 de întâlniri, discuții, ședințe, evenimente, fără exagerare.
Timpul capătă alt sens, pentru că înțelegi că fiecare minut, fiecare întâlnire poartă o responsabilitate reală față de toți cetățenii Republicii Moldova. În aceste două luni, guvernul a adoptat un buget al investițiilor responsabile pentru anul 2026. Un buget orientat spre investiții, creștere economică și o viață mai bună a oamenilor.
Am reușit să formăm o echipă de profesioniști integri, dedicați, energici și continuăm să avansăm în toate domeniile. Pe plan extern, am făcut pași concreți în drumul nostru spre UE. La nivel tehnic, au fost deschise negocierile pe două capitole.
Este rezultatul unei munci enorme depuse de colegii din instituții care apropie Moldova de locul pe care îl merită, în marea familie europeană. Ne consultăm cu toată societatea, discutăm cu antreprenori, diplomați, investitori, experți, cu patronatele, asociațiile de afaceri, primarii, societatea civilă, mass-media, oamenii din sate mici și orașe mari, precum și cu fracțiunile politice, inclusiv cu opoziția. Nu este simplu, dar este foarte necesar.
Mergem în capitale europene și alte centre importante ale lumii. Primim oficiali străini în Moldova pentru că țara noastră a căpătat o voce importantă și vrem ca toți să ne cunoască și să știe că locul nostru este în Uniunea Europeană. Ne dorim o consolidare cât mai largă în jurul acestui parcurs.
Pregătim și găzduim misiuni economice ale investitorilor strategici și financiari. Împreună cu Comisia Europeană am început pregătirile pentru o conferință de investiții în primăvara anului 2026. Pornim procese, deschidem uși, accelerăm proiectele, toate pentru ca rezultatele să fie tot mai vizibile în viața de zi cu zi a oamenilor.
Construirea unui stat modern și puternic, care oferă siguranță și prosperitate, nu se face peste noapte, dar pot afirma cu toată responsabilitatea: Moldova merge înainte. Vă mulțumesc tuturor celor care ne susțin.
Și vă mulțumesc la fel de mult și chiar mai mult celor care ne critică constructiv. Critica sinceră este un combustibil valoros pentru o guvernare responsabilă. Folosindu-mă de această ocazie, vă doresc sărbători fericite alături de cei dragi.
Multă sănătate, să ne ocolească primejdiile, să avem pace, liniște și încredere în viitor.”