VIDEO/ Mai mulți agricultori protestează la intrarea în orașul Căușeni

Mai mulți agricultorii din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni protestează la intrarea în orașul Căușeni. Aceștia susțin că nu au primit nicio soluție din partea Guvernului în legătură cu situația dezastruoasă din sectorul agricol.

„Noi agricultorii din raionul Ștefan Voda și Causeni in urma revendicărilor remise Guvernului și care nu au fost soluționate până in prezent, ne asumam dreptul sa iesim la protest in legătura cu situația dezastruoasa in sectorul agricol datorită secetei prelungite și grindinei dezastruoase”, se arată într-un mesaj al agricultorilor.

Astăză, 27 iulie, după ședința comună între președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, șeful statului, Igor Dodon, referindu-se la situația din agricultură, prim-ministrul a declarat că astăzi va definitiva regulamentul de repartizare a celor 100 milioane de lei destinate agriculturii și care ar putea compensa, într-o oarecare măsură, pierderile suportate de agenții economici.

„Este clar că au fost afectate cerealele din prima grupă. Mulți agenți economici au suferit de pe urma calamităților naturale. Din păcate, nici cu semănăturile din grupa a doua situația nu este mai bună. Culturile de porumb și floarea-soarelui, practic, sunt compromise. Azi vom definitiva regulamentul de repartizare a celor 100 milioane de lei destinate agriculturii și care ar putea compensa, într-o oarecare măsură, pierderile suportate de agenții economici“, a declarat Chicu.

Revendicările agricultorilor remise Guvernului:

1. Cerem Guvernului RM declararea Stării Excepționale în agricultură pentru zona de Centru și Sud – Est a RM cu eliberarea certificatelor de forță majoră pentru a permite agricultorilor reeșalonarea datoriilor față de agricultori.

2. Scutirea de la plata impozitelor salariale pe venit și funciar pe o perioadă de 12 luni și instituierea unui moratoriu la plata penalităților pentru întârzierile ce țin de aceste taxe.

3. Indenitifcarea în mod prioritar a resurselor finanicare pentru acoperirea cheltuielilor de procurare a materialului semincier de grâu de toamnă cu cel puțin 4 lei kilogramul pentru agricultorii rămași fără semințe.

4. Acoperirea pagubelor financiare suferite de către întreprinderile agricole în urma căderii masive a grindinii în proporții de cel puțin 50 % pentru perderile estimate.

5. Cerem explicații publice de la ministrul Agriculturii privind inactivitatea sistemelor antigrindină. În același timp anunțăm că suntem dispuși să oferim Guvernului un răgaz până la data de 20.07.2020 când așteptăm un răgaz pe marginea cerințelor enunțate. În caz contrat suntem dispuși să organizăm proteste pe tot teritoriul republicii.