VIDEO/ Consultări între CEC și MAEIE privind organizarea secțiilor de vot în străinătate. CEC: MAEIE urmează să remită o scrisoare în care să indice numărul secțiilor de vot și geografia acestora

Vineri, 18 iunie, la Comisia Electorală Centrală (CEC) au avut loc consultări între membrii CEC și reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) pe subiectul organizării secțiilor de vot în străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent.

După o oră de consultări, Comisia Electorală Centrală a decis ca reprezentanții MAEIE să remită până, la ora 16:00, în adresa instituției o scrisoare cu noile liste, geografia secțiilor de vot și numărul exact al secțiilor pe care misiunea diplomatică îl poate asigura. Ulterior, la 16:00 va avea loc ședința membrilor CEC.

Ora 12:00 Maxim Lebedinschi, secretar CEC: „Dvs ați stabilit numărul 190 și noi trebuie să executăm”.

Ora 11:55 Dumitru Pavel, membru CEC: „Curtea de Apel spune clar că în condițiile în care MAEIE spune că poate să asigure 190 de secții de votare, dar voi (CEC) deschideți 139 sau 146 acestă soluție, în opinia Curții, este ilegală. Astfel, MAEIE urmează să-și revizuiască această și să vină cu un aviz strict aferent legat de zonele pe care ei pot să le acopere și zonele cu probleme care au fost la ultimul scrutin. În dependență de ce va identifica la ziua de azi MAEIE, de la acele cifre să pornim calculele ulterioare și anexe. Dacă MAEIE spune că poate asigura 170 de secții – părerea mea este că trebuie să votăm numărul pe care îl asigură MAEIE.

Ora 11:50 Maxim Lebedinschi, secretar CEC: „La ziua de astăzi nu avem nici o claritate nici de la MAEIE și nici nu știm cum se execută. Nu înțeleg cum se execută această hotărâre. Eu nu am văzut o asemenea obligație că CEC trebuie să deschidă 190 de secții. Cu asemenea acțiuni se vrea nevalidarea alegerilor. Dacă e așa, să iasă politicienii și să spună. Să ne dea instanța hotărârea motivată și să vedem cum se execută. Putem spune că orice cifră mai mică de 190 va fi ilegal”

Ora 11:46 Dorin Cimil, președinte CEC: „Eu înțeleg hotărârea CA în felul meu. A fost anulat în partea în care sunt indicate mai puține secții de votare. Dacă vorbim despre executarea hotărârii, trebuie să știm cum să coraportăm numărul secțiilor cu 190. Trebuie să vedem care secții rămân și care nu.

Ora 11:40 Eugeniu Revenco, reprezentant MAEIE: „Această hotărâre este greu de înțeles. Suntem într-o situație nouă și trebuie să pornim de la zero”.

Ora 11:36 Maxim Lebedinschi, secretar CEC: „MAEIE are calitate de terță persoană în această hotărâre a CA. Cum vede MAEIE executarea acestei hotărâri, poziția MAEIE este de mărire a secțiilor de vot și care este geografia?”

Ora 11:30 Eugeniu Revenco, reprezentant MAEIE: „Până la orele 16:00 trimit scrisoarea cu adresele care au agreate, închiriate secții de vot pentru 146 de secții așa cum era. Până la 16:00 vă dau adresele excte, listele și cu privire la finanțare. De asemenea, pentru a ști care este capacitatea și pregătirea pentru un număr mai mare, trebuie să discutăm cu ambasadele. Trebuie să înrebăm dacă costă sau nu costă de data aceasta. Dacă se schimbă geografia probabil se schimbă costurile pentru livrare și consumabile. Nu pot să dau răspuns exact. Am pornit consultările cu Ambasadele. Are rost să facem verificări suplimentare?”.

Ora 11:20 Vladimir Șarban, vicepreședinte CEC: „Eu vrea să știu răspunsul la aceste întrebări: avem resurse financiare, personal și infrastructură pentru 191 de secții de vot?”.

Ora 11:19 Maxim Lebedinschi, secretar CEC: „Sau atacăm la CSJ sau pornim procesul de revizuire. Eu consider că prin decizia instanței se anulează secțiile de votare. Eu așa văd. Instanța nu ne obligă, dar ne obligă situația care s-a creat. Noi puteam avea acum suficiente pretenții întrebări către MAEIE și ei la rândul lor către noi. Consider că ar fi o pierdere de timp dacă vom insista pe acest subiect.Trebuie să luăm o decizie. Noi avem resurse financiare și personale pentru aceste 191 de secții de vot? Astăzi ne vom întruni la 16:00 și vom lua o decizie”.

Ora 11:15 Eugeniu Revenco, reprezentant MAEIE: „În mesajele noastre este scris „de la 139 în sus”. Volumul de lucru este diferită la cei care sunt peste hotare, de aceea am recomandat dacă este cuviință, de dublat numărul secțiilor. Este de încredere înregistrarea prealabilă sau nu – este stipulată în codul electoral. Ne interesează când și cum CEC va soluționa această problemă”.

Ora 11:13 Maxim Lebedinschi, secretar CEC: „În discuții ne spuneți una și pe hârtii spuneți alta. Ați propus secție pe Rodos, pe ce principii?”

Ora 11:00 „Haideți să fim exacți. Toți așteaptă deciziile CEC-ului. MAEIE vă furnizează informații, v-am spus exact ce putem noi. Voi decideți. Noi abia ieri am primit confirmarea din Federația Rusă, ceea ce vrem să spunem că aceste aspecte durează. Noi am primit dreptul excepțional de a organiza secții de vot în alte spații decât Ambasadele. În Londra tot am schimbat adresele, deci aceste situații se întâmplă. Dacă rămânem pe abordare formală atunci rămânem fără secții de votare peste hotare”, a declarat Eugeniu Revenco, reprezentantul MAEIE.

10:55 „Eu personal nu am văzut lista cu secțiile de vot. Mnisterul ices cu declarații populiste. Bani noi nu am primit până acum. Mnisterul iese cu declarații populiste. Bani noi nu am primit până acum. De ce MAEIE nu avizează lista propusă? Dacă o să insistați pe secții o să fie nevoie de formarea organelor electorale, termenul a trecut. Jumătate de an în urmă ne dați scrisori că statul german nu deshidă decât trei secții, acum spuneți că deschide 15 secții. După care criterii cereți 191 de secții?”, a declarat secretarul CEC, Maxim Lebedinschi.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis parțial joi, 17 iunie, contestațiile depuse de mai multe partide în legătură cu modificarea deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC) cu privire la numărul secțiilor de vot care urmează să fie deschise în străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie.

Astfel, Curtea de Apel a anulat anexele Hotărârii Comisiei Electorale Centrale (CEC) prin care a decis, la 5 iunie, deschiderea a 139 de secții de vot în diasporă și respectiv anexa Hotărârii din 8 iunie prin care CEC a decis deschiderea a 146 de secții de vot în diasporă.