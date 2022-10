VIDEO Avertismentul de la Moscova, prelungirea stării de urgență pe teritoriul R. Moldova, noutăți din dosarul „kuliok” și numele noului câștigător al premiului ZdG | Săptămâna de Gardă

Parlamentul a prelungit starea de urgență pe teritoriul Republicii Moldova cu încă 60 de zile. Autoritățile spun că decizia este determinată de riscurile și amenințările persistente ce vizează securitatea națională, precum și aprovizionarea R. Moldova cu resurse energetice pentru perioada rece a anului.

Prim-ministra, Natalia Gavrilița: „Din păcate, astăzi nu putem spune stop stării de urgență și nu ne putem întoarce la viața de dinainte de 24 februarie. Situația excepțională, una cum nici Republica Moldova, nici Europa, nici lumea nu au mai cunoscut de decenii, continuă cu pierderi majore, începând cu vieți pierdute sau distruse. De pe 1 octombrie, cantitatea de gaze naturale primite de țara noastră a fost redusă cu 30%. Și există riscul sistării integrale a furnizării de gaze, așa cum s-a întâmplat în alte țări, chiar dacă aveau contracte valabile. Aceasta ar pune în pericol și aprovizionarea cu energie electrică. Gazprom nu-și onorează obligațiile contractuale, reducând volumul livrărilor și invocând motive inventate. Ucraina a reiterat că nu există probleme cu capacitatea de transport, reducerea volumului neavând nicio altă explicație decât o tentativă de a pune presiune pe Guvern și pe cetățenii R. Moldova”.

După ce Gazprom a limitat cu 30% livrările de gaze naturale pentru luna octombrie, compania a amenințat zilele trecute că va tăia complet gazele pentru țara noastră în cazul în care nu vom achita până pe 20 octombrie pentru consumul din luna precedentă și 50% din volumul gazelor consumate în luna curentă.

La scurt timp după anunțul Gazpromului, șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat că responsabilii din cadrul companiei vor depune toate eforturile pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale față de Gazprom. Și viceprim-ministrul Andrei Spînu a reacționat la avertismentul de la Moscova. Acesta a acuzat Gazpromul că încalcă prevederile contractului și caută pretexte pentru a nu ne da gaz în prag de iarnă.

O veste importantă vine de peste Prut. Guvernul României a aprobat acordarea a 130 de mii de metri cubi de lemne de foc pentru R. Moldova. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România, Tanczos Barna, a menționat că prețul la care se va vinde această cantitate de lemn este prețul mediu ponderat practicat de Romsilva în cazul vânzării sortimentului de lemn de foc.

Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România: „În urma discuțiilor care au avut loc cu ocazia vizitei doamnei președinte a R. Moldova, s-a discutat această nevoie a R. Moldova de a fi susținută, sprijinită, pentru asigurarea lemnului de foc și în țara vecină. Putem prin Regia Națională Romsilva să acordăm acest sprijin, motiv pentru care am prezentat acest memorandum pentru ședința de astăzi a Guvernului”.

Guvernul a aprobat săptămâna aceasta conceptul Sistemului Informațional care va fi utilizat pentru gestionarea și monitorizarea compensației oferite consumatorilor casnici pentru facturile la energie. Sistemul Informațional „Vulnerabilitate Energetică” va procesa automat cererile solicitanților și le va atribui o categorie de vulnerabilitate energetică. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, a declarat că platforma online compensatii.gov.md urmează să fie lansată săptămâna viitoare.

Marcel Spatari, ministrul Muncii și Protecției Sociale: „Familiile vor avea la dispoziție o lună și jumătate pentru a se înregistra. Este suficient timp, considerând că înregistrarea pe platformă va dura până la 10 minute. Este o înregistrare destul de simplă, iar pentru persoanele care nu au acces la calculator, la internet sau nu au rude care să le ajute să se înregistreze pe platforme, asistenții sociali comunitari și bibliotecarii vor avea o procedură de înregistrare asistată, iar pentru această procedură de înregistrare, formularul are două pagini. Este foarte simplu”.

Mandatul procurorului general interimar, Dumitru Robu, a expirat zilele trecute. Astfel, atribuțiile au fost preluate de adjunctul său, Eduard Bulat. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, procurora Mariana Cherpec, a precizat pentru Ziarul de Gardă că Eduard Bulat va exercita atribuțiile procurorului general interimar până când Consiliul Superior al Procurorilor va desemna un nou procuror general interimar. Eduard Bulat activează în organele procuraturii din 1994.

Rămânem la justiție și vă spunem că legea cu privire la Procuratură a fost modificată, așa cum a recomandat Comisia de la Veneția. Inițiativa legislativă care prevede îmbunătățirea cadrului normativ în vigoare a fost votată de Parlament, vineri, în lectura a doua.

Principalele modificări, potrivit Ministerului Justiției, se referă la interimatul funcției de procuror general, modul de constituire a Comisiei de evaluare a performanțelor procurorului general, mandatul adjuncților procurorului general, componența Consiliului Superior al Procurorilor, dar și la procedura de numire a adjuncților din cadrul procuraturilor specializate.

Așa numitul dosar „Kuliok”, în care socialistul Igor Dodon este învinuit că a pretins aproape un milion de dolari de la Vladimir Plahotniuc, a fost transmis Curții Supreme de Justiție pentru examinare în fond. Potrivit Procuraturii Anticorupție, suma menționată era pretinsă de către fostul președinte pentru achitarea cheltuielilor Partidului Socialiștilor din R. Moldova, inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților formațiunii.

Tot în această săptămână a avut loc o ședință de judecată în dosarul Energocom, în care este, de asemenea, vizat fostul președinte Igor Dodon.

Deputata Partidului „Șor” Marina Tauber, vizată în două cauze penale, va sta în arest la domiciliu încă 20 de zile. Curtea de Apel Chișinău a respins recursurile înaintate de avocați și procurori și a menținut decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

Iar viceprimarul municipiului Chișinău, Fadei Nagacevschi, a demisionat din funcție. Într-un anunț pe pagina sa de Facebook, el a menționat că revine în avocatură. Fadei Nagacevschi, care anterior a fost și ministru al Justiției, ocupa funcția de viceprimar din luna noiembrie a anului 2021.

R. Moldova a devenit o colonie a Americii și a Uniunii Europene, iar Maia Sandu trebuie să meargă la Moscova pentru a obține gaz mai ieftin. Acestea sunt doar două dintre afirmațiile protestatarilor din așa numitul Orășel al Libertății, instalat de Partidul Șor în fața Parlamentului. Ce spune analistul politic Ion Tăbârță despre aceste ipoteze, vedeți în reportajul publicat pe canalul nostru de Youtube, dar și pe zdg.md.

Iar Inspectoratul General al Poliției s-a adresat în instanța de judecată cu solicitarea de a obliga Primăria municipiului Chișinău să suspende manifestațiile organizate de Partidul „Șor” în centrul capitalei. Poliția documentează o cauză penală pentru amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere și a înregistrat 40 de proceduri contravenționale care se referă la încălcarea legislației de către protestatarii aduși în mod organizat de Partidul „Șor”.

Premier Energy și Furnizarea Energiei Electrice Nord solicită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice începând cu întâi octombrie. Astfel, Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din R. Moldova, solicită aprobarea prețului de 3 lei și 23 de bani per kWh, (fără TVA), cu circa 60 de bani mai mare decât tariful actual. Iar Furnizarea Energiei Electrice Nord cere majorarea prețului, din 6 octombrie, de la 2 lei și 86 de bani per kWh până la 3 lei și 76 de bani per kWh (fără TVA).

În contextul tentativei de anexare ilegală de către Rusia a unor teritorii ucrainene, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru a i se comunica poziția Republicii Moldova. Reprezentanții ministerului au subliniat că Republica Moldova nu a recunoscut și nici nu va recunoaște rezultatele așa-ziselor referendumuri și condamnă tentativa anexării ilegitime a teritoriilor ucrainene.

Tot în aceste zile Putin a semnat un decret care stabilește că Rusia preia controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, care se află sub control militar rusesc din luna martie.

Între timp, autoritățile din Ucraina anunță că forțele ucrainene au început operațiunea de eliberare a regiunii Luhansk și că au preluat controlul asupra mai multor localități.

Iar Consiliul European a adoptat al optulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru declanșarea războiului din Ucraina. Pachetul introduce noi interdicții de import din partea UE, în valoare de 7 miliarde de euro, precum și restricții la export. De asemenea, sancțiunile vizează factori de decizie de la Moscova, oligarhi și oficiali ruși de rang înalt.

