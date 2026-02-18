VIDEO Anulări și întârzieri de zboruri la Aeroportul Chișinău. Îndemnuri pentru pasageri

Ninsoarea abundentă și viscolul creează dificultăți în operarea zborurilor de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, unde două curse au fost anulate, iar alte două înregistrează rețineri. Administrația aeroportului anunță miercuri, 18 februarie, că toate utilajele de deszăpezire sunt mobilizate și intervin pentru menținerea pistei și a căilor de rulare în condiții de siguranță.

Potrivit comunicatului oficial, au fost anulate două zboruri:

cursa spre București , din cauza condițiilor meteorologice din capitala României;

, din cauza condițiilor meteorologice din capitala României; cursa spre Istanbul, la decizia companiei aeriene, în contextul codului portocaliu anunțat în R. Moldova.

Alte două curse înregistrează întârzieri:

zborul spre București , din motive meteorologice;

, din motive meteorologice; zborul spre Berlin, din cauza sosirii întârziate a aeronavei.

Reprezentanții aeroportului avertizează că pot apărea și alte întârzieri, determinate de procedurile de degivrare a aeronavelor – măsură esențială pentru siguranța zborurilor.

Accesul către și dinspre aeroport se desfășoară în condiții bune, fiind asigurată curățarea permanentă a căilor de acces, potrivit reprezentanților aeroportului. Pasagerii sunt îndemnați să verifice statutul zborului direct cu operatorul aerian sau pe pagina oficială a aeroportului, înainte de a porni spre aerogară.