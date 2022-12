VIDEO „A fost un an în care poporul moldovenesc și-a demonstrat reziliența, puterea și solidaritatea!”. Mesajul Ambasadorului Uniunii Europene în R. Moldova

Ambasadorul Uniunii Europene în R. Moldova, Jānis Mažeiks, și reprezentanții ambasadei UE la Chișinău au venit cu un mesaj adresat cetățenilor moldoveni, cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

Șeful Delegației UE la Chișinău a declarat că anul acesta am fost marcați de un război la frontieră, iar cetățenii noștri au demonstrat multă putere și solidaritate cu cei din Ucraina.

„Anul 2022 a fost un an plin de provocări, marcat îndeosebi de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de criza energetică, dar și un an în care poporul moldovenesc și-a demonstrat reziliența, puterea și solidaritatea, iar R. Moldova a devenit un stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Fie ca noul an să ne aducă pace, bunătate și prosperitate! Vă doresc tuturor un Crăciun fericit și La Mulți Ani!”, a declarat Janis Mazeiks, într-un mesaj video adresat în limba română.

De asemenea, membrii delegației Uniunii Europene au urat cetățenilor R. Moldova, „Crăciun luminos, un nou an îmbelșugat, pace și prosperitate! Sărbători fericite!”

