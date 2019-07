Victimele represiunilor sovietice vor fi comemorate la Chișinău

Mâine, 6 iulie, victimele represiunilor sovietice vor fi comemorate în locul unde între 1940-1941 autoritățile sovietice au masacrat în gropi comune mai mulți locuitori ai Basarabiei. Organizatorii susțin că este necesar ca locurile de memorie să reprezinte fără aprecieri ideologice istoria trecutului sovietic.

Evenimentul va avea loc, în preajma pietrei comemorative din Parcul „Valea Morilor”, începând cu ora ora 13:00.

Totodată, organizatorii evenimentului, frăția ortodoxă în cinstea Sf. Cuv. Paisie Velicivovschi, clericii și enoriașii bisericii în cinstea sf. Serafim de Sarov învită pe toți la conferința „Reântoarcerea Memoriei” care se va desfășura prealabil comemorării victemelor, la ora 10 în incinta bisericii „Sf. Serafim de Sarov” de pe str. Alexei Mateevici 113.

„Unul dintre subiectele care provoacă dezbateri aprinse rămâne tema memoriei victimelor represiunilor sovietice. Un exemplu de astfel de controverse sunt obiectele speciale, locurile de execuții, locurile de îngropare comună a celor represați, inclusiv a angajați ai sistemei NKVD. Unii propun ca toată lumea să se împace și să nu ridice subiectul victimelor și călăilor, alții cer răzbunare imediată asupra celor considerați vinovați. Pentru noi este foarte important să apreciem cu onestitate evenimentele tragice din sec. XX”, susține unul dintre organizatori.

Anterior, ZdG a scris că pe locul în care NKVD-ul a omorât în gropi comune zeci de oameni nevinovați, firma „Snack House” își construiește o terasă de agrement . Piatra comemorativă care se afla de zeci de ani în acel loc a fost strămutată, pentru a nu încurca la construcția terasei.

Totodată, în contextul marcării Zilei comemorării victimelor deportărilor staliniste, mâine, 6 iulie, la ora 8:40, va fi coborât în bernă drapelul de stat din faţa Guvernului, în prezența prim-ministrului Maia Sandu şi a membrilor Cabinetului de miniştri.

La ora 9.00, Premierul Maia Sandu și membrii Cabinetului de miniștri vor participa la evenimentul de comemorare a victimelor deportărilor staliniste, care va avea loc la monumentul „Trenul Durerii” din scuarul Gării Feroviare.

În cadrul evenimentului, la ora 10.00, va fi ținut un minut de reculegere în memoria tuturor celor care au avut de suferit în urma deportărilor staliniste.