Veterani de război: „Igor Kremlinovici, trădătorul de țară, trebuie să plece. I-am pregătit și un kuliok”. Au venit cu un îndemn și către cetățenii din disporă

Membrii Asociației Veteranilor de Război-1992 „Tiras-Tighina” au îndemnat miercuri, 11 noiembrie, cetățenii R. Moldova să iasă duminică, 15 noiembrie, în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, într-un număr mare la urnele de vot pentru a „face o schimbare majoră” și pentru „a-l da jos pe Igor Dodon”.

Veteranii au ținut mai multe discursuri în care și-au expus toate nemulțumirile față de candidatul independent, susținut public de PSRM, Igor Dodon, declarând că „Dodon împreună cu Plahotniuc a supus acest popor la o sărăcie cumplită”.

Participanții la războiul de pe Nistru se arată „dezamăgiți și indignați” de modul în care Dodon s-a adresat cetățenilor moldoveni care muncesc peste hotarele țării și au votat în străinătate și îi îndeamnă să iasă masiv la vot pe data de 15 noiembrie pentru „a răsturna imperiul rus”.

„La 16 iulie 2020 Igor Nicolaevici a ordonat ca poliția să bată veteranii MAI de război care protestau în fața Parlamentului pașnic. Dumneata în ianuarie 2016 ai blocat și paralizat tot orașul Chișinău cu proteste și nimeni nu te-a bătut. Ai numit cetățenii Republicii Moldova care muncesc și îți umple conturile cu euro electorat paralel. În occident muncesc peste 1 milion de cetățeni ai satului Republica Moldova care în fiecare an trimit oficial prin bănci mai mult de 1 miliard de euro acasă, dar câte miliarde au adus acești paraleli în buzunare, nimeni nu i-a numărat. Fără suportul paralelilor de mult eram falimentați ca stat. Acești paraleli sunt rudele noastre apropiate, tații, mamele, surorile, frații și chiar în unele cazuri bunicii.

Domnule Igor Nicolaevici, în general ai un succes deosebit față de toți ceilalți președinți ai statului Republica Moldova în acești 30 de ani de independență ai cheltuit zeci de milioane din bani publici în scopuri personale pentru a te deplasa tur- retur la Moscova, pentru a participa la parada militară și pentru a vizita diferite locuri.

Dragi cetățeni ai satului care munciți peste hotare, această analiză este făcută pentru voi, pentru că noi anterior am vorbit despre aceasta, am opus rezistență, am luat atitudine și cei care munciți în occident, oare nu vă doare ceea ce se întâmplă în casele voastre? Vă chemăm pe toți ca la data de 15 noiembrie să veniți la vot și să răsturnați trădarea națională de la Chișinău, voi alcătuiți 30 % din alegători, votul vostru este hotărâtor. Veniți să răsturnam răul imperiului Rus”, declară președintele Asociația Veteranilor de Război-1992 „Tiras-Tighina”.

„Rugăm masiv implicarea cetățenilor care se află în Republica Moldova și în diaspora pentru a se mobiliza și a participat masiv la votul din 15 noiembrie. Noi nu suntem afiliați și nu facem agitație electorală în favoarea vreuneia dintre concurenți electorali, însă concurentul electoral Igor Nicolaevici este un trădător de neam și țară și el trebuie să plece și sfatul nostru este să plece acum cât nu este târziu. De altfel îl paște soarta lui Iancovici. Noi nu-i chemam la destabilizarea situației, noi nu chemăm la ură interetnică, ceea ce face dumnealui. Așa cum o face el prin pliantele pe care le distribuie în adresa contracandidatului. Orașul este împânzit cu așa plantă pe care lumea nici nu le acceptă. Se tăvălesc peste tot pliante de acestea cu 10 porunci ale concurentului electoral Igor Kremlinnovici care s-a inspirat fiind pe Muntele Athos și întâlnindu-se cu Vladimir Plahotniuc.

Unul dintre angajamentele principale a lui Igor Dodon a fost recuperarea miliardului. Îți văzut că Plahotniuc a primit cetățenia Turciei și nu există nicio șansă ca să fie extrădat, dar nu doar el e capul mafiei printre aceștia este și Igor Dodon și noi ca să fim în rând cu ceilalți oameni, adică i-am pregătit și noi un kuliok ca după data de 15 noiembrie să-și pună jucăriile ca să plece la Penitenciarul 13.

Se așteaptă fraudarea alegerilor de aceea noi îndemnăm toți veterani de război să se mobilizeze, să se implice să monitorizeze desfășurarea alegerilor, ca să nu permitem acestui trădător de neam și țară să mai revină pe un termen de patru ani să exploateze poporul, să-și bată joc de poporul Republicii Moldova, deoarece împreună cu Plahotniuc a supus acest popor la o sărăcie cumplită. De aceea ieșiți masiv la vot și faceți alegerea corectă”, mai menționează veteranii.

După mobilizarea masivă a cetățenilor din diaspora, în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, candidatul Igor Dodon, care a ajuns pe locul doi, a menționat că „diaspora reprezintă un electorat paralel cu cel al Republicii Moldova, iar acest electorat are propria viziune și propria preferință politică și în mare parte aceste preferințe ale diasporei se află în disonantă cu preferințele populației majoritare care locuiește și muncește acasă, în Moldova”.

Candidata PAS, Maia Sandu și candidatul independent, susținut public de PSRM, Igor Dodon sunt concurenții care se vor întâlni în turul II al alegerilor prezidențiale, care va avea loc pe 15 noiembrie curent. După primul tur Maia Sandu a acumulat 36,16% din voturi, iar Igor Dodon – 32,61%.