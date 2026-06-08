UPDATE FOTO. „Nu ați creat în toți acești ani niciun spațiu pentru scena independentă”. Apartamentul Deschis, închis de Primăria Chișinău după mai bine de un deceniu. Ceban: „În acel loc se desfășurau evenimente LGBT”

„Apartamentul Deschis”, care a servit timp de peste un deceniu drept spațiu cultural, de întâlniri și evenimente în aer liber, a fost demolat „abuziv”, fără preaviz sau notificare, deși figura în schița de reconstrucție a scuarului din strada București 68 din Chișinău, avizată și coordonată cu toate instituții, a anunțat Asociația Oberliht.

Astfel, organizația culturală a anunțat pentru luni, 8 iunie, la ora 16:00, un protest în fața Primăriei municipiului Chișinău, unde a invitat „pe toată lumea să se alăture unui protest pașnic pentru a revendica dreptul nostru la educație prin artă și la spații publice accesibile în Chișinău”.

Demolarea „Apartamentului Deschis”, care este „o replică funcţională a unui apartament de tip socialist, elaborat de artistul visual Stefan Rusu”, a provocat mai multe comentarii de nemulțumire pe rețelele de socializare. În răspuns, primarul Ion Ceban a invocat comunitatea LGBT și că „conform deciziei votate de Consiliul municipal Chișinău, propaganda și marșurile LGBT sunt interzise”.

UPDATE 17:15 Angelica Frolov, directoarea administrativă a Centrului GENDERDOC-M, organizație care apără drepturile persoanelor LGBT în R. Moldova, a spus că „Apartamentul Deschis” nu are nicio legătură cu Festivalul și marșul LGBT din acest an.

„Nu am planificat nici un eveniment acolo, iar ultimul a fost 10 ani în urmă. Prin declarațiile sale Ceban încearcă să manipuleze opinia publică, știind ca e suficient să arunci osul LGBT pentru ca discuția să se transfere de la un spațiu cultural distrus, la drepturile persoanelor LGBT care încă se pun în discuții. Ceban este mincinos și fricos și chișinăuienii trebuie să-l taxeze și să nu se lase manipulați”, a comunicat Frolov.

Sursa: ZdG Sursa: ZdG Sursa: ZdG Sursa: ZdG Sursa: ZdG Sursa: ZdG

Sursa: ZdG Sursa: ZdG

Conform organizatorilor protestului, de-a lungul anilor acolo au avut loc numeroase proiecte culturale, proiecții de film, grădinărit urban, performance-uri și petreceri comunitare și „a fost un spațiu important de întâlniri pentru comunitatea de transport alternativ”.

Democratizarea actului cultural

„Punctul de plecare în elaborarea designului a fost preocuparea pentru a expune public spaţiul privat al unui apartament limitat de standardele societăţii socialiste. Fenomenul blocurilor sociale este unul caracteristic ţărilor post-comuniste din Estul Europei şi care încă domină peisajul urban şi definesc identitatea spaţiului public. Un alt motiv de pornire în elaboraea designului proiectului a fost democratizarea actului cultural și accesul publicului larg la evenimentele ce se vor produce în acest spațiu, și aici se poate invoca practica artei „neoficiale” sau underground din perioada regimului totalitar, atunci când arta underground nu avea acces în spațiile de expunere „oficiale” și în general nu era acceptată public. Fenomenul expozițiilor de apartament s-a proliferat în anii stagnării (anii 70-80) cînd arta underground putea fi vazută în intimitate doar de un public restrâns. Structura deschisă a apartamentului sugerează ideea unui modul extras dintr-un bloc de apartamente cu elementele de bază specifice societăţilor aflate în tranziţie: faţada principală cu un balcon împachetat în termopan, camera de zi, bucătăria şi un grup sanitar. Balconul este elementul cheie care va funcţiona ca punct de informare şi diseminare a informaţiei cu caracter cultural, în timp ce spaţiul efectiv al apartamentului expus publicului va avea un caracter multifuncţional şi va servi drept o platformă deschisă pentru prezentări publice şi evenimente culturale”, descria anterior Asociația Oberliht instalația urbană amplasată în 2009.

7 iunie 2026. Sursa: ZdG

ZdG a trimis o solicitare de informații Direcției cultură, în fața căreia se afla instalația, și Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, dar nu am primit un răspuns deocamdată.

Ministerul Culturii: „Proiectul prevedea păstrarea pavilionului și integrarea lui în scuarul reamenajat”

Reprezentanții Ministerului Culturii au confirmat public că proiectul de reamenajare a zonei prevedea păstrarea obiectivului și integrarea lui în scuarul reamenajat. Potrivit acestora, la data de 13 octombrie 2023, proiectul de reamenajare a scuarului a fost examinat de Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI). Conform materialelor prezentate la CNMI, beneficiarul proiectului este Pretura sectorului Buiucani.

„Toate procedurile legale, regulamentele în vigoare și soluția avizată de Consiliul Național al Monumentelor Istorice trebuie respectată întocmai. În forma prezentată și aprobată, proiectul prevedea păstrarea pavilionului și integrarea lui în scuarul reamenajat. Înțelegem îngrijorarea celor care au cunoscut acest loc și care l-au folosit, de-a lungul anilor, pentru întâlniri, discuții, evenimente și proiecte culturale. Este important să se stabilească în ce condiții a fost demolat pavilionul și cine a dispus intervenția. Reamenajarea spațiilor publice este necesară, dar ea trebuie făcută respecând legislația în vigoare, cu grijă față de patrimoniu, față de memoria locului și față de comunitățile care au contribuit sau contribuie la viața culturală a Chișinăului”, a transmis Ministerul Culturii.

Ion Ceban: „În acel loc se desfășurau evenimente LGBT”

„Întreaga zonă de pe strada București, 68 este reabilitată integral de Primăria Chișinău. Este vorba despre scuarul din fața Direcției Cultură, accesele către str. 31 August 1989, dar și strada pietonală la care lucrăm în prezent. Tot acel spațiu va deveni unul cultural, dedicat evenimentelor pentru toate generațiile, ținând cont că în preajmă se află mai multe instituții culturale, precum: Direcția Cultură, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Biblioteca Națională, Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”, Palatul Național „Nicolae Sulac” și mai multe instituții educaționale. Acea zonă a fost lăsată în paragină ani de zile, iar acum se va transforma într-un loc viu. Am văzut unele revolte referitoare la construcția de pe strada București. În acel loc se desfășurau evenimente LGBT, iar conform deciziei votate de Consiliul Municipal Chișinău, propaganda și marșurile LGBT sunt interzise. Este și poziția mea personală, despre care am vorbit permanent. Ne asumăm și continuăm să muncim”, a transmis Ion Ceban, pe rețelele de socializare.

Consilieră municipală: „Orașul nostru, practic, a rămas fără spații pentru cultură alternativă și ăsta nu-i cel mai bun indicator dacă vrem să avem o capitală cu adevărat europeană”

Consiliera municipală din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anetta Dabija, care a fondat și conduce asociația Salvați Chișinăul, a anunțat că va depune un demers la Pretură și Primărie pentru a solicita „instalarea construcției așa cum prevede proiectul” și pentru a cere restituirea obiectelor care se aflau acolo, care ar fi în valoare de aproximativ 15 mii de euro.

„Asociația Oberliht este una dintre cele mai vechi asociații culturale din Moldova. A fost fondată în 2000 și chiar dacă nu prea e cunoscută pentru publicul larg, este una din organizațiile cu cele mai multe proiecte culturale din toată țara. Și poate că printre partenerii externi, e cea mai cunoscută. Asociația a reușit să aducă la Chișinău, în toți anii ăștia, artiști, arhitecți, urbaniști, sociologi, antropologi alături de care au organizat o mulțime de proiecte pentru orașul nostru și pentru cultura alternativă. Oameni din Polonia, Germania, Franța și România. Mi se pare că la ei pentru prima dată am văzut o hartă (posibilă) a Chișinăului subteran. Unul din proiectele asociației este și Apartamentul Deschis / Flat Space – o instalație urbană, creată de artistul Ștefan Rusu în 2009 și amplasată tot atunci în spațiul de pe strada București 68 (amplasată nu pur și simplu, dar în baza unui certificat de urbanism obținut atunci pentru amplasarea unui mobilier urban). Spațiul a devenit foarte important pentru inițiativele de cultură alternativă sau inițiative pentru intervențiile urbane din Chișinău. Au fost proiecții de filme, discuții publice, organizare expoziții și multe, multe altele. Aici se organizează anual și Zilele Spațiilor Culturale Alternative. În prima foto este un afiș al unei expoziții organizate în Katowice, Polonia, dedicate Apartamentului Deschis din 2011. Eu înțeleg perfect că nu toată lumea e consumatoare de astfel de cultură, dar existența acestui spațiu și a acestor inițiative sunt importante pentru orașe. Mai ales dacă vrem să devenim o societate cu adevărat europeană. Toate capitalele europene au cultură alternativă. În bugetul din 2024 văzusem că există bani alocați pentru reabilitarea spațiului din scuarul de pe strada București 68 în care este amplasată și Apartamentul Deschis. Rolan Rotar făcuse un proiect pentru amenajare în care este inclus și Apartamentul Deschis. Vineri, într-un mod absolut inexplicabil și fără ca Asociația Oberliht să fie anunțată, construcția a fost demontată sau chiar demolată. Cu tot cu lucrurile pe care asociația le păstra aici pentru organizarea evenimentelor (boxe, microfoane, mobilier confecționat de artiști și alte lucruri). Azi se organizează un protest în fața Primăriei pentru a cere instalarea construcției în locul în care a fost și în locul prevăzut de proiectul aprobat în 2024. Orașul nostru, practic, a rămas fără spații pentru cultură alternativă și ăsta nu-i cel mai bun indicator dacă vrem să avem o capitală cu adevărat europeană”, a afirmat Dabija.

Reacții publice: „Ați ras peste noapte o instituție din spațiul public ca și cum nici nu a fost nimic acolo”

Mai multe persoane au criticat pe rețelele de socializare demolarea instalației. Teatru-spălătorie, o colectivă de teatru queer-feminist din Chișinău, care își joacă spectacolele în străinătate după ce și-a pierdut spațiul din Chișinău, a subliniat că „unul din ultimile spații accesibile scenei independente a fost demolat pur și simplu, peste noapte, fără nicio explicație, nimic”.

„Primăria Municipiului Chișinău, nu ați creat în toți acești ani niciun spațiu pentru scena independentă, nu ați deschis spațiile voastre culturale pentru diversitatea de comunități din acest oraș! Dar ați ras peste noapte o instituție din spațiul public ca și cum nici nu a fost nimic acolo! Ați șters o instituție care funcționa de practic 15 ani! Un loc de întîlnire a scenei independente, a artistelor și artiștilor locali și internaționali, un spațiu pentru discuție, un spațiu deschis diverselor comunități din acest oraș care nu își găseau loc în spațiile culturale de stat din Moldova”, se arată în mesajul publicat de teatru-spălătorie.

Artistul Victor Ciobanu a subliniat că „așa cum s-a procedat cu Apartamentul Deschis, nu se face în țara în care am visat să ajung în ultimii treizeci și de ani”.

„Despre solidaritate și Porsche Acum când katokul (compactor, n.r.) Primăriei a trecut peste o comunitate mai „mică”, vreau să văd, câți dintre demnitari și pur și simplu oamenii care au susținut o companie mare se vor solidariza cu cei mai mici, și vor cere socoteală unei fărădelegi… Scuzați pentru tag dar vreau ca să fim auziți, pentru că așa cum s-a procedat cu Apartamentul Deschis, nu se face in țara in care am visat să ajung in ultimii treizeci și de ani…”, a scris Ciobanu pe rețelele de socializare.

Reprezentanții Oficiului Național de Dezvoltare a Culturii (ONDC), instituție publică din subordinea Ministerului Culturii, au transmis că „sunt îngrijorați de informațiile privind demontarea Apartamentul Deschis / Flat Space”.

„De-a lungul timpului, acest spațiu a adus viață și spirit comunitar în centrul orașului, găzduind proiecții de film, seri de muzică și dans, intervenții artistice și numeroase alte activități culturale. Pentru mulți, Apartamentul Deschis a reprezentat o adevărată gură de aer și un loc de întâlnire, dialog și creativitate. Vom urmări cu atenție evoluția situației și sperăm că acest spațiu va fi reinstalat. Considerăm că astfel de inițiative contribuie semnificativ la vitalitatea culturală și socială a orașului și merită susținute și protejate”, notează ONDC.

Demolarea instalației urbane vine la câteva luni după ce rezidenților Muzeului Zemstvei li s-a cerut să evacueze spațiul, pentru că urmează să fie reparat și utilizat de Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.