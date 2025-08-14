Muzeul Zemstvei urmează să fie restaurat: cum vor fi utilizați cei 63 de milioane de lei și cine a câștigat licitația

Muzeul Zemstvei va fi restaurat. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău au semnat miercuri, 13 august, contractul de finanțare în valoare de 63 milioane lei pentru restaurarea și reabilitarea clădirii istorice din centrul capitalei – clădirea fostei conduceri a Zemstvei Guberniale a Basarabiei.

Conform Ministerului Culturii, proiectul, inclus în Documentul Unic de Program 2025-2027, va opri procesul de degradare a imobilului, păstrând detaliile arhitecturale autentice și memoria colectivă. Clădirea ar urma să fie transformată într-un spațiu cultural modern, cu săli pentru expoziții temporare, evenimente și activități educative.

Lucrările vor fi executate de trei companii asociate din România – RESTACO SRL, SUCCES$ SRL și PRO EX 2005 SRL, care au fost declarate câștigătoare a licitației desfășurate în perioada noiembrie 2023-martie 2024, potrivit datelor consultate de către ZdG. Restaco, lider de asociere, a fost compania care a oferit cel mai mic preț dintre cei trei ofertanți. Compania Emcom, care a participat la licitație în asociere cu alte două companii, a depus o contestație pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică, care a fost respinsă. Lucrările ar urma să fie desfășurate timp de 3 ani.

Clădirea, construită inițial ca orfelinat, a devenit la sfârșitul secolului al XIX-lea sediul Zemstvei Guberniale a Basarabiei și, de-a lungul timpului, a găzduit instituții de cultură și educație. După finalizarea lucrărilor, muzeul va dispune de peste 1 800 m² de spații modernizate pentru evenimente cultural-științifice, expoziții și ateliere de restaurare a pieselor cu valoare istorică.

„Lucrările vor crea spații multifuncționale și expoziționale, incluzând 2 săli polivalente, 5 săli pentru expoziții temporare și ateliere de restaurare pentru textile, ceramică, metal, hârtie și taxidermie. Aceste spații vor permite muzeului să ofere vizitatorilor – circa 70 mii anual – experiențe culturale complexe și să atragă mai mulți turiști, atât din țară, cât și din străinătate”, potrivit Agenției de Dezvoltare Regională din municipiul Chișinău.

Organizația Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova, care a fost fondată în 2012, a menționat anterior că inițiativele care sunt găzduite de Casa Zemstvei organizează, anual, aproximativ 150 de evenimente cu participarea a peste 8 000 de oameni, „oferind un program divers, de la festivaluri de film, expoziții de artă, lecturi, concerte ale muzicienilor locali și străini și performance-uri, până la dezbateri, ateliere și școli de vară”. De asemenea, în jur de 10 colective de artiști, ecologiști și sportivi își desfășurau anterior activitatea în aceste spații.

„Proiectul este un exemplu de acțiune coordonată între instituții și autorități, menită să salveze un monument istoric și să-l integreze în viața culturală contemporană”, susțin reprezentanții Ministerului.

În ianuarie 2020, autoritățile au cerut organizațiilor să evacueze clădirea. Acțiunea a fost criticată public, peste 2 mii de persoane semnând o petiție.