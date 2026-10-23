UPDATE Aparat de zbor care a încălcat spațiul aerian, dispărut de pe sistemele de monitorizare în nordul țării

Un aparat de zbor a încălcat spațiul aerian al R. Moldova în amiaza zilei de vineri, 23 octombrie. Acesta a dispărut de pe radar în nordul țării.

UPDATE 14:59 Potrivit Centrului Operații Aeriene, aparatul de zbor fără pilot a a reapărut pe ecranele sistemelor de monitorizare pe scurt timp. Ulterior la ora 14:12 acesta a dispărut în proximitatea localității Meșeni, raionul Rezina.

„Ne adresăm cetățenilor în cazul depistării unor obiecte neidentificate sau fragmente să nu le atingă, să nu le miște și să sune la 112”, a transmis Ministerul Apărării.

Știrea inițială:

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale a anunțat, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, despre un zbor neautorizat în spațiul aerian național, la ora 13:59, cu traversarea din direcția localității Verhnia Slobidka, regiunea Vinița spre localitatea Frunzeuca, raionul Camenca, segmentul transnistrean.

La ora 14:10 aparatul de zbor fără pilot a dispărut de pe sistemele de monitorizare a spațiului aerian în proximitatea localității Pepeni, raionul Sîngerei.