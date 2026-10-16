Spațiul aerian al R. Moldova a fost încălcat de 100 de ori din 2022. Peste 60% dintre incidente au avut loc în 2026

Începând cu anul 2022 și până în prezent, numărul total al incidentelor de încălcare a spațiului aerian al R. Moldova a ajuns la 100, dintre care peste 60% doar în 2026. Ministerul Apărării scrie că incidentele au loc pe fondul atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei.

În perioada 10 -16 octombrie 2026, Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale a înregistrat șapte incidente de încălcare a spațiului aerian al R. Moldova.

„Unul dintre cazuri a fost consemnat la 10 octombrie, când, în localitatea Geamăna, raionul Anenii Noi, au fost depistate fragmentele unei drone care conținea explozibil.

Celelalte șase incidente au vizat survolarea neautorizată a spațiului aerian național de către aparate de zbor cu destinație militară. Două dintre acestea au fost înregistrate la 15 octombrie, în localitatea Purcari, raionul Ștefan Vodă, și în localitatea Ivanovca, segmentul transnistrean.

Alte patru cazuri au fost consemnate astăzi, 16 octombrie, în următoarele zone: localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă; direcția Otaci—Hădărăuți, raionul Ocnița; direcția Căplani—Olănești, raionul Ștefan Vodă; direcția Purcari (raionul Ștefan Vodă) — Dnestrovsc, segmentul transnistrean”, potrivit Ministerului Apărării.

De la începutul anului 2026, au fost înregistrate 63 de incidente de încălcare a spațiului aerian al R. Moldova, dintre care 15 în luna octombrie. Începând cu anul 2022 și până în prezent, numărul total al incidentelor consemnate a ajuns la 100.

Conform MA, încălcările spațiului aerian, precum și prezența dronelor, a rachetelor sau a fragmentelor acestora pe teritoriul țării, reprezintă riscuri pentru securitatea populației sau pot cauza consecințe imprevizibile.

„Ministerul Apărării reiterează apelul către populație de a nu se apropia și de a nu atinge dronele, rachetele sau fragmentele acestora, în cazul depistării unor asemenea obiecte. Orice astfel de situație trebuie raportată imediat autorităților, prin apelarea la 112”, mai comunică ministerul.

Informațiile prezentate reflectă datele aflate în evidența Ministerului Apărării la data 16 octombrie 2026.