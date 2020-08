Un tânăr de 18 ani, care se afla în mașina Audi și o pasageră din microbuzul răsturnat la Ștefan Vodă, în stare gravă. Declarațiile medicilor

Două persoane, un tânăr de 18 ani și o femeie de 47 de ani, sunt, în continuare, în stare gravă, fiind internați la reanimare, la Spitalul raional din Ștefan Vodă. Medicii menționează că sunt rezervați în privința tânărului. Doctorii susțin că poartă discuții cu specialiștii de la Chișinău, pentru ca ambii pacienți să fie transportați marți la Institutul de Medicină Urgentă.

Contactat de ZdG, vicedirectorul medical al Spitalului raional din Ștefan Vodă, Anatolie Gurilă, ne-a comunicat că în momentul impactului violent de duminică, tânărul de 18 ani se afla în automobilul de model Audi, care, potrivit poliției, era condus de un șofer beat, iar femeia de 47 de ani era pasageră în microbuzul care circula pe ruta Chișinău – Olănești.

„Doi pacienți sunt în stare gravă. Primul pacient, un tânăr de 18 ani, se află în secția de reanimare la respirație dirijată. Starea lui este foarte gravă, rezervată. A fost făcută legătura telefonică, pe linia AVIASAN, cu institutul Neurologic, am avut mai multe consultații cu neurologul, am fost în teritoriu, am examinat totul, diagnoza și tratamentul sunt coordonate și cu alte unități. Deja mâine rămâne să coordonăm cu responsabilii de la Institutul de Medicină Urgentă transportarea pacientului.

Al doilea pacient care se află în stare gravă este o femeie în vârstă de 47 de ani care, tot așa, se află în stare gravă. A fost consultată de neurochirurg. Starea ei este fără dinamică negativă. Pentru mâine urmează să discutăm cu responsabilii de la Institutul de Medicină Urgentă, de asemenea, pentru a fi transferată. Acești doi pacienți, ambii pacienții, au stat în comă. Băiatul este în comă de categoria doua, iar femeia în comă de categoria unu.

Al treilea pasager, o femeie, este internată în secția de chirurgie cu fractură de femur, starea ei fiind stabilă. Urmează să meargă la tratament chirurgical pe loc”, ne-a comunicat vicedirectorul Spitalului raional Ștefan Vodă, Anatolie Gurilă.

Treisprezece persoane, dintre care trei în stare gravă, au ajuns la spital duminică, 9 august, după ce un Audi a izbit violent un microbuz care circula pe ruta Chișinău – Olănești.

În urma impactului violent, microbuzul de linie s-a răspurnat, iar automobilul de marcă Audi s-a transformat într-un morman de fiare.

Potrivit poliției, fiind testat alcoolscopic, agenții au depistat că șoferul de 37 de ani, care coducea automobilul Audi, era în stare de ebrietate avansată. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar autoritățile au inițiat o anchetă.