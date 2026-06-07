Un polițist din Chișinău a decedat la 41 de ani. Poliția: „A fost fidel misiunii sale până în ultima zi”

Un angajat al Poliției Naționale, Stanislav Neculai, din cadrul Secției supraveghere transport și circulație rutieră a Direcției de Poliție Chișinău, a decedat la vârsta de 41 de ani. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pe 6 iunie.

Potrivit instituției, Stanislav Neculai a lucrat în cadrul organelor de poliție 23 de ani. Reprezentanții Poliției menționează: „Colegul nostru a plecat dintre noi, rămânând fidel jurământului și misiunii sale până în ultima zi de activitate”

„Dimineață (6 iunie, n.r.) a plecat de la serviciu, iar în această seară a decedat în timp ce se afla alături de familie, cauza preliminară fiind un stop cardiac”, se arată în comunicatul emis de IGP.

În mesajul său, Poliția Națională a transmis condoleanțe familiei, rudelor și apropiaților: „Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i așeze sufletul în lumină!”