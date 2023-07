Un lucrător de la o spălătorie auto din Chișinău a furat mașina unei cliente și a accidentat-o. Suspectul este reținut

Un tânăr de 23 de ani, muncitor la o spălătorie auto din capitală, a fost reținut de Poliție ca urmare a furtului și accidentării mașinii unei cliente. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 8 iulie, informează Newsmaker cu referire la ofițerul de presă al IGP, Natalia Scripnic.

Proprietara automobilului spune că și-a lăsat mașina la o spălătorie auto din sectorul Botanica al capitalei, însă acesta ar fi fost furat și grav accidentat de un angajat al spălătoriei. Victima declară că automobilul nu poate fi reparat, fiind accidentat în proporție mare.

„Am adus cu încredere mașina mea la această spălătorie auto, situată într-o benzinărie bine-cunoscută de pe str. Grenoble. (…) După ce am intrat în spălătorie, am fost întrebată de angajați dacă doresc să-mi spele mașina ca de obicei și am înmânat cheia.