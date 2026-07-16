Premieră în R. Moldova: se constituie Colegiul Național al Psihologilor. Libera practică va fi condiționată de atestare și înscriere în Registrul unic

R. Moldova va avea, pentru prima dată, un Colegiu Național al Psihologilor, instituția care va reprezenta profesia și va supraveghea respectarea standardelor profesionale și de etică în domeniu. Lansarea oficială a procesului de constituire a Colegiului a fost anunțată joi, 16 iulie, în cadrul unei conferințe de presă organizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Potrivit legii, Colegiul Național al Psihologilor va funcționa ca o organizație profesională nonprofit de drept public, cu autonomie instituțională, având misiunea de a monitoriza și supraveghea exercitarea profesiei de psiholog. Instituția va avea sediul în municipiul Chișinău și trei filiale teritoriale – Nord, Centru și Sud – pentru a asigura reprezentarea psihologilor din întreaga țară.

Colegiul va avea atribuții esențiale în organizarea profesiei. Acesta va aproba Codul deontologic al psihologului, standardele de calitate ale serviciilor psihologice și procedurile de atestare profesională, va gestiona Registrul unic al psihologilor, va acorda, suspenda sau retrage dreptul de liberă practică și va ține evidența cabinetelor individuale, a cabinetelor asociate și a societăților profesionale de psihologie. Totodată, autoritățile publice vor consulta Colegiul la elaborarea actelor normative care vizează exercitarea profesiei.

Potrivit MEC, un element important al reformei îl reprezintă instituirea Registrului unic al psihologilor, o bază de date publică în care vor fi înscriși toți psihologii care activează în sectorul public, în sectorul privat sau în regim de liberă practică.

„Registrul va permite verificarea statutului profesional și a specializării psihologilor și va contribui la creșterea transparenței și a încrederii publicului în serviciile psihologice”, se arată în comunicatul emis de MEC.

Legea stabilește că apartenența la Colegiu va fi obligatorie pentru exercitarea profesiei, iar psihologii de liberă practică vor putea activa doar în baza unui atestat eliberat de Colegiu. Totodată, profesia va fi structurată pe trei trepte de competență – psiholog practicant, psiholog specialist și psiholog principal, iar psihologii vor trece o atestare profesională o dată la cinci ani, formarea profesională continuă devenind obligatorie pe parcursul întregii cariere.

Evenimentul marchează începutul implementării prevederilor Legii nr. 103/2025 privind exercitarea profesiei de psiholog, primul act normativ care reglementează în mod unitar profesia în R. Moldova. Până la adoptarea acestei legi, activitatea psihologilor nu era reglementată printr-un cadru juridic distinct, iar domeniul nu dispunea de o instituție profesională care să stabilească standarde comune de exercitare a profesiei și mecanisme de supraveghere a respectării acestora.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că lansarea procesului de constituire a Colegiului reprezintă trecerea de la adoptarea cadrului legislativ la implementarea efectivă a reformei.

„Constituirea Colegiului Național al Psihologilor este unul dintre cele mai importante rezultate ale Legii privind exercitarea profesiei de psiholog. Dacă anul trecut am creat cadrul legal, astăzi facem următorul pas: construim structura care va asigura aplicarea acestor reguli în practică. Ne dorim o profesie bine organizată, bazată pe competență, responsabilitate și standarde profesionale clare, astfel încât fiecare cetățean să poată avea încredere în serviciile psihologice pe care le accesează”, a declarat Perciun.

Noul cadru legal consolidează și drepturile beneficiarilor serviciilor psihologice. Persoanele care solicită asistență psihologică vor avea dreptul să cunoască pregătirea și specializarea psihologului, să fie informate despre obiectivele și etapele intervenției și să beneficieze de protecția confidențialității datelor și a vieții private.

La conferință au participat deputata Liliana Grosu, autoarea legii, reprezentanți ai mediului academic și ai organizațiilor profesionale din domeniu, inclusiv Maria Vîrlan, Daniela Sîmboteanu, Oxana Șevcenco și Tatiana Lungu, președinta grupului de lucru responsabil de constituirea Colegiului.

În cadrul conferinței a fost prezentată și platforma electronică de înregistrare a psihologilor, prin intermediul căreia psihologii își vor putea crea dosarul profesional și se vor putea înscrie pentru participarea la primul Congres al Psihologilor din R. Moldova, organul suprem de conducere al viitorului Colegiu. Dosarele pot fi depuse până la 15 septembrie 2026, urmând să fie validate de o comisie specializată, iar lista finală a participanților va sta la baza convocării Congresului.

Procesul de constituire este coordonat de un grup de lucru instituit de MEC care are misiunea de a elabora Statutul Colegiului, de a organiza înregistrarea psihologilor și alegerile pentru organele de conducere. După desfășurarea primului Congres și alegerea structurilor de conducere, grupul de lucru își va încheia activitatea, iar administrarea Colegiului va fi preluată de reprezentanții aleși ai comunității profesionale.